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Dünya Sudan'da dünyayı şok eden darbe girişimi! Başbakan ve çok sayıda bakan tutuklandı
Dünya

Sudan'da dünyayı şok eden darbe girişimi! Başbakan ve çok sayıda bakan tutuklandı

Arap basının geçtiği son dakika bilgisine göre; Sudan'da Başbakan Abdullah Hamduk, askerler tarafından konutu basılarak ev hapsine alındı. Ordu başkentteki yolları ve köprüleri kapatırken, en az 4 bakanın tutuklandığı kaydedildi. Darbe girişiminin ABD'li yetkilinin ziyareti sonrası gerçekleşmesi dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2021-10-25 07:33:00 - 2021-10-25 07:38:37
Sudan'da dünyayı şok eden darbe girişimi! Başbakan ve çok sayıda bakan tutuklandı

Arap basının geçtiği son dakika bilgisine göre; Sudan'da Başbakan Abdullah Hamduk, askerler tarafından konutu basılarak ev hapsine alındı.

Ordu başkentteki yolları ve köprüleri kapatırken, en az 4 bakanın tutuklandığı kaydedildi.

Başkent Hartum'da halkın sokağa indiği ve darbe girişimini protesto ettiği belirtildi.

Ülkede internet ve telefon kesintilerinin yaşandığı aktarıldı.

Sudanlı Profesyoneller Derneği ve Direniş Komitesi, halka sokağa çıkmaları, yolları kapatmaları, protesto yapmamaları ve darbeye karşı gelmemeleri için çağrıda bulundu.

Kalkışma, eylül ayındaki başarısız darbe girişimi de dahil olmak üzere Sudan'ın sivil ve askeri liderleri arasında haftalardır artan gerilimin ardından geldi.

ABD'li yetkilinin ziyareti sonrası darbe girişimi

Kalkışma, eylül ayındaki başarısız darbe girişimi de dahil olmak üzere Sudan'ın sivil ve askeri liderleri arasında haftalardır artan gerilimin ardından geldi.

ABD'nin Afrika Boynuzu Özel Temsilcisi Jeffrey Feltman da dün, sivil yönetime geçiş için çağrıda bulunmak amacıyla Hartum'a bir ziyaret gerçekleştirmişti.

Dünkü toplantıya, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, ABD'nin Afrika Boynuzu Özel Temsilcisi Jeffrey Feltman ve Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk katılmıştı.

ABD'li yetkili Feltman, burada yaptığı açıklamada, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Başbakanı geçiş döneminin hedeflerini gerçekleştirmek için birlikte çalışmaya çağırmış ve hiçbir siyasi grubun dışlanmaması gerektiğini söylemişti.

Feltman ayrıca; siyasi güçler arasındaki anlaşmazlığın, parlamento, Anayasa Mahkemesi, Seçim Komisyonu, adalet kurumları ve Yüksek Yargı Konseyi'nin oluşumundaki gecikmeden kaynaklandığını belirterek, "Bu kurumlar kurulmadan geçiş süreci güvenli bir şekilde devam etmeyecek" ifadesini kullanmıştı.

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Yorumlar

Serhat

Abd nin olduğu her yerde kaos var
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Ümit

reklamlar ı siteler kendi koymuyor birader takılı kalma ayrıntılar a büyük resmi hep kaçırıyor müslüman a düşman oluyorsunuz
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