Sudan'da darbe yapan cuntacılara şok!

Sudan'da gerçekleştirilen askeri darbenin ardından Afrika Birliği, Sudan'ın üyeliğini askıya aldı.

Birlik tarafından yapılan açıklamada, ordunun gerçekleştirdiği müdahale sonrasında, Sudan'ın Afrika Birliği içerisindeki tüm faaliyetlerinin askıya alındığı belirtildi.

Açıklamada, askıya alma uygulamasının, Sudan'da geçiş hükümeti yeniden tesis edilinceye kadar süreceği vurgulandı.

2019 ve 2021 darbeleri

30 yıllık Ömer Beşir yönetimi 2018'de başlayan protestolarla sarsılmaktaydı. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafından da desteklenen General Ahmed Avad ibn Avf önderliğinde ordudaki darbeciler 11 Nisan 2019'da yönetime el koyarak Ömer Beşir dönemine son verdiler.

Darbenin ardından askeri yönetim meşruiyet tesisi amacıyla yönetimin sivil bir kanadını da oluşturdu. Fakat 2021'de iki kanat arasında anlaşmazlık çıktığı gözlemlendi. Sivil kanat yönetimin kendilerine devrini isterken askeri kanat ülkede 2023'te gerçekleştirilmesi planlanan seçimlerin ardından seçilen sivil hükümete yetkileri tam olarak devretmek istediklerinde diretti.

Bu gerilim neticesinde ilk olarak 21 Eylül 2021'de başarısız bir darbe girişiminde bulunuldu.

Gerilimin sürmesi ve sivil kanadın halkı askeri kanada karşı harekete geçirme çabaları üzerine 25 Ekim 2021'de yönetimin askeri kanadı askeri bir darbeyle sivil kanadı devirdi.

Ülkede gerilim halen devam ediyor.

Kaynak: Mepa News