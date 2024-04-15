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Dünya Sudan'da çatışmalar devam ediyor
Dünya

Sudan'da çatışmalar devam ediyor

Yeniakit Publisher
2024-04-15 02:48:00 - 2024-04-15 02:48:35
Sudan'da çatışmalar devam ediyor

Sudan Doktorlar Sendikası, ülkenin batısındaki Kuzey Darfur eyaletinde ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalar sonucunda 6 kişi yaşamını yitirirken, 61 kişi yaralandı.

Sendikadan yapılan açıklamada, "Pazar günü öğleden sonra kentte yaşanan çatışmalar sonucunda Faşir Güney Hastanesinde ölü sayısı 6'ya ve yararlı sayısı 61'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.

Kan bağışçılarının hastaneye davet edildiği açıklamada, vakaların hastaneye gelmeye devam ettiği belirtildi.

Faşir Direniş Komiteleri ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şehirde ordu ve HDK arasında çatışmalar yaşandığını ve insanların düşen top mermileri sebebiyle hayatını kaybettiğini ifade etti.

HDK de Kuzey Darfur eyaletine askeri takviye kuvvetlerinin sevk edildiğini kaydetti.

Darfur Bölgesi Başkanı Mini Arko Minawi, 13 Nisan'da, HDK'nin, Faşir'i ele geçirmek için kuşattığını ve çevresindeki güvenli köylere yönelik saldırılarını bir hafta boyunca sürdürdüğünü söylemişti.
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5 eyaletten oluşan Darfur Bölgesinin 4 eyaleti HDK'nin elindeyken ordu ve silahlı gruplar, bölgenin merkezi Faşir şehrinin bulunduğu Kuzey Darfur eyaletinde hakimiyeti sürdürüyordu.

Sudan'daki savaş

Sudan, 1 yıldır, 2018'deki halk ayaklanması sonrasında yönetimi ele geçirip, yaklaşık 30 yıl iktidarda kalan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in Nisan 2019'da devrilmesini sağlayan ordu ve HDK arasındaki çatışmalara sahne oluyor.

Sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümete karşı birlikte darbe düzenleyen iki güç arasında askeri ve güvenlik reformu kapsamında HDK'nin orduya entegrasyonu meselesinde anlaşmazlığa düşmesinin ardından 2023'ün nisan ayı ortasında çatışma başlamıştı.

BM'ye göre, dünyanın en büyük yerinden edilme krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 15 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 8,5 milyon kişi yerinden edildi.

Kaynak: AA

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