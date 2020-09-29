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Aktüel Sudan'da barış anlaşmasına yanaşmayan silahlı grup ordu güçlerine saldırdı
Aktüel

Sudan'da barış anlaşmasına yanaşmayan silahlı grup ordu güçlerine saldırdı

Yeniakit Publisher
2020-09-29 01:52:07 -
Sudan'da barış anlaşmasına yanaşmayan silahlı grup ordu güçlerine saldırdı

HARTUM (AA) - Sudan ordusu, ülkenin batısındaki Darfur'un Cebel Marra bölgesinde askerlere saldıran Abdulvahid Nur liderliğindeki Sudan Kurtuluş Hareketi (SLM/AM) güçlerinin püskürtüldüğünü açıkladı.

Nur'a bağlı güçlerin, ateşkes ve silahlı hareketlerle nihai barış müzakerelerine rağmen Cebel Marra'da askerlere saldırdığı belirtilen açıklamada, hükümete bağlı güçlerin saldırıyı püskürttüğü ifade edildi.

Barış sürecinin tamamlanacağı vurgulanan açıklamada, vatandaşların güven ve huzuruna kasteden herkesin, karşısında orduyu bulacağı kaydedildi.

Abdulvahid Nur liderliğindeki Sudan Kurtuluş Hareketi (SLM/AM), hükümetin silahlı gruplarla 3 Ekim'de imzalayacağı nihai barış anlaşmasına yanaşmamıştı.

2003'ten beri hükümet güçleriyle çatışan Nur liderliğindeki Sudan Kurtuluş Hareketi, geçen yıl askeri darbeyle görevine son verilen eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir yönetimi ile müzakereyi reddettiği gibi, geçiş hükümetinin şu ana kadarki doğrudan ya da dolaylı tüm çağrılarını da geri çevirdi.

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