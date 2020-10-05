Sudan'da barış anlaşması kriz çıkardı
Sudan'ın farklı eyaletlerinde, hükümet ile silahlı gruplar arasında imzalanan nihai barış anlaşması protesto edildi.
Sudan basınında çıkan haberlere göre, Sudan Geçiş Hükümeti ile bazı silahlı gruplar arasında imzalan anlaşma, Port Sudan ve Darfur'da protesto edildi.
Otobüs seyahalerine kısıtlama gelirken, başkent Hartum ile doğudaki şehirleri bağlayan yolların da kapatıldığı bildirildi. Sudan hükümeti ile ülkenin batı ve güneyindeki Devrimci Cephesi bünyesinde 9 isyancı silahlı örgüt arasındaki çatışmaları sona erdirecek nihai barış anlaşması kabul edilmişti.
Güney Sudan'ın başkenti Cuba'da Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Orgeneral Muhammed Hamdan Dakalu, Devrimci Cephesi Başkanı El Hadi İdris ve silahlı hareketlerin temsilcileri barış anlaşmasını kabul edip imza atmıştı.