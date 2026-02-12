Sudan'da BAE destekli güçler camiyi vurdu, 2 çocuk hayatını kaybetti

Sudan'da Birleşik Arap Emirlikleri destekli Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) tarafından bir camiye düzenlenen hava saldırısında 3 çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

Sudanlı bir doktor kuruluğuna göre, Sudan'ın merkezinde bir camiye düzenlenen insansız hava aracı saldırısı iki çocuğun ölümüne ve 13 çocuğun da yaralanmasına neden oldu.

Sudan Doktorlar Ağı, saldırının Çarşamba günü şafak vakti, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.

Sudan Doktorlar Ağı'nın Facebook paylaşımında, "Kuzey Kordofan Eyaleti'ndeki Şeyh Ahmed el Bedevi Camii'nde Kur'an okuyan çocukların uluslararası insancıl hukukun bariz bir ihlali ve ibadet yerlerine yönelik vahim bir saldırı ile bir insansız hava aracı tarafından vurulduğu" bildirildi.

Açıklamada, "Camilerdeki çocukları hedef almak, hiçbir bahaneyle haklı gösterilemeyecek bir suçtur" denildi.

Sudan Doktorlar Ağı, HDK'nin daha önce Hartum'daki bir kilise ve Faşir'deki başka bir cami de dahil olmak üzere diğer dini yapıları saldırı için hedef aldığını ve bunun "dini mekanlara açıkça saygısızlık gösteren sistematik bir modeli yansıttığını" söyledi.

BM Çarşamba günü ayrıca Sudan'ın Güney Kordofan, Kuzey Kordofan ve Batı Kordofan eyaletlerinde sivillere yönelik bir dizi insansız hava aracı saldırısının rapor edildiğini açıkladı.

BM sözcüsü Stephane Dujarric, Kadugli'deki bir Dünya Gıda Programı (WFP) deposunun da Salı gecesi bir roket saldırısıyla vurulduğunu belirtti.

Dujarric gazetecilere yaptığı açıklamada "Sivillerin ve sivil altyapının, ibadet yerlerinin, okulların ve hastanelerin hedef alınamayacağını ve alınmaması gerektiğini neredeyse her gün yinelemek zorunda kalmamız başlı başına bir trajedi" dedi.

Ocak sonu ile 6 Şubat tarihleri arasında HDK ve Sudan Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen insansız hava aracı saldırılarında 90'dan fazla sivilin öldüğü ve 142'sinin yaralandığı belgelenmiş durumda.

Sudan'da Nisan 2023'ten bu yana devam eden çatışmalar, düzenli ordu ve HDK'yi karşı karşıya getiriyor.

Çatışmalar şimdiye dek on binlerce insanın ölümüne, milyonlarca insanın yerinden edilmesine ve geniş çaplı bir yerinden edilme ve açlık krizinin yaşanmasına neden oldu.

