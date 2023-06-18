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Dünya Sudan’da 72 saatlik ateşkes
Dünya

Sudan’da 72 saatlik ateşkes

Yeniakit Publisher
2023-06-18 09:25:00 -
Sudan’da 72 saatlik ateşkes

Suudi ve ABD’li yetkililer Sudan’da devam eden iç çatışmalar nedeniyle ülkede yeniden 72 saatlik bir ateşkes anlaşmasının ilan edildiğini duyurdu.

Suudi ve ABD’li yetkililer Sudan’da devam eden iç çatışmalar nedeniyle ülkede yeniden 72 saatlik bir ateşkes anlaşmasının ilan edildiğini duyurdu.

Sudan’ın başkenti Hartum’un güneyindeki Mayo bölgesinde paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri’nin (RSF) orduya ait bir savaş uçağının düşürülmesiyle 5’i çocuk olmak üzere 17 kişi hayatını kaybetmişti. Yaşananların ardından ülkede tansiyon yeniden yükselirken Suudi ve ABD'li arabulucular ile Sudan’da çatışan tarafların 72 saatlik yeni bir ateşkes üzerinde anlaşmaya varıldığı açıklandı. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) temsilcileri arasında pazar gününden itibaren 72 saatlik bir ateşkese varıldı” denildi.

Sudan’daki çatışmalar
Sudan’da 15 Nisan’dan bu yana ordu ile paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasındaki çatışmalar devam ediyor. Ülkedeki çatışmalar nedeniyle binden fazla insan hayatını kaybederken Birleşmiş Milletler verilerine göre ise çatışma nedeniyle 2,2 milyon Sudanlı yerinden edildi. Milyonlarca kişinin de elektrik, su ve sağlık hizmetlerine erişimi kesildi. Ordu ile RSF arasında ABD ve Suudi Arabistan arabuluculuğunda gerçekleştirilen görüşmelerde varılan kısa süreli ateşkesler, çatışmanın sona erdirilmesini ve insani yardımlara erişilmesini kolaylaştıramadı.

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