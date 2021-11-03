  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Sudan ordusundan yeni hükümet açıklaması
Dünya

Sudan ordusundan yeni hükümet açıklaması

Sudan devlet televizyonunun haberine göre, Hace, süreçteki gecikmenin 25 Ekim'de alınan kararlara uyacak çözüm bulacaklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-03 22:48:00 -
Sudan ordusundan yeni hükümet açıklaması

Hace, Orgeneral Burhan'ın ülkedeki birlik ve beraberliğinin sağlanmasında istekli olduğunu belirterek, Burhan'ın "Ülkedeki yönetim krizine tüm Sudanlıların birliğini güçlendirecek bir çözüm bulunması gerekiyor." ifadelerini aktardı.

Yerel, bölgesel ve uluslararası ara buluculuk girişimlerini ülkenin ulusal çıkarları doğrultusunda değerlendirdiklerini dile getiren Hace, Aralık 2018 devrimindeki özgürlük, barış ve adalet sloganlarının hayata geçirilmesi gerektiğini kaydetti.

Hükümetin "çok yakın zamanda" kurulacağını aktaran Hace, Sudan halkının tüm kesimlerini temsil edecek teknokrat bir hükümetin gereğini vurguladı.

Sudan’da askeri müdahale sonrası azledilen Başbakan Abdullah Hamduk, bugün, ordu ile herhangi bir diyaloğa girmeden durumun 25 Ekim öncesine döndürülmesi şartına sıkıca bağlı olduğunu belirtmişti.

Sudan'da 25 Ekim sabahı Başbakan Hamduk ile çok sayıda siyasetçi gözaltına alınmış, ertesi gün Hamduk'un serbest bırakıldığı açıklanmıştı.

Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, olağanüstü hal ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini, Sudan'daki tüm kesimleri temsil edecek teknokrat bir hükümet kurulacağını duyurmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
New York Times duyurdu! Bill Gates Türkiye'de kuracak
Dünya

New York Times duyurdu! Bill Gates Türkiye'de kuracak

New York Post sitesinde yer alan habere göre, Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in Türkiye'de arazi baktığı ve bir çiftlik kurmayı planladığı..
Meral Akşener terörist elebaşı Öcalan'a 'Sayın' dedi!
Siyaset

Meral Akşener terörist elebaşı Öcalan'a 'Sayın' dedi!

"Burası Kürdistan" rezaleti unutulmayan İP Genel Başkanı Meral Akşener şimdi de, parti grup toplantısındaki konuşması sırasında "Sayın Öcala..
Gündem

"Erdoğan öldü" diyen solak troller şamarın nereden geldiğini anlamadı! İşte Erdoğan'ın yeni görüntüleri

Solak trol ordusunun Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili sosyal medyada başlattığı “öldü” yaygarasına İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan toka..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay