Sudan ordu komutanı Burhan Suudi Arabistan'da

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Sudan Genelkurmay Başkanı Abdulfettah el Burhan, Suudi Arabistan'ı ziyaret etti.

Suudi Basın Ajansı'nın (SPA) haberine göre Sudan Genelkurmay Başkanı Abdulfettah el Burhan Pazartesi günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gitti.

Burhan'a Sudanlı bir heyet eşlik etti.

Burhan'ı Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nda Riyad Vali Yardımcısı Prens Muhammed bin Abdurrahman bin Abdulaziz ve diğer bazı yetkililer karşıladı.

Sudan lideri Burhan'ın burada düzenlenecek olan Arap-İslam Zirvesi'ne katılması bekleniyor.

Sudan'da 15 Nisan 2023 tarihindeki darbe girişimi sonrasında başlayan iç savaş halen devam ediyor.

General Abdulfettah Burhan liderliğindeki düzenli ordu güçleriyle General Muhammed Hamdan Dagalo liderliğindeki HDK ülkenin birçok bölgesinde çatışıyor.

Suudi Arabistan, Burhan'ın önemli destekçileri arasında yer alıyor.

Kaynak: Mepa News

