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Dünya Sudan nerede? Sudan haritada nerede? Sudan hangi kıtada?
Dünya

Sudan nerede? Sudan haritada nerede? Sudan hangi kıtada?

Sudan nüfusu kaç? Suda’ın dini nedir? Sudan seçimler nasıl yapılır? soruları Sudan'da ordu birlikleri Başbakan Hamduk ve koalisyon hükümeti ortağı partilerin liderlerini gözaltına almasından sonra merak edilir oldu. Peki Sudan nerede? Sudan hangi kıtada yer alıyor? Sudan başkenti neresi?

Yeniakit Publisher
2021-10-25 08:40:00 - 2021-10-25 08:45:05
Sudan nerede? Sudan haritada nerede? Sudan hangi kıtada?

Sudan’da bir grup asker Sudan Başbakanı Başbakan Abdullah Hamduk ile iktidarda bulunan koalisyon hükümetinin parti liderlerini gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında Başbakan Hamduk ile Sudan’da iktidar koalisyonu Özgürlük ve Değişim Güçleri’nden yöneticilerin de bulunduğu açıklandı. Gözaltılar sonrası başkent Hartum'da protesto gösterilerinin başladığı ve bazı yollarda göstericilerin lastik yakarak yolları trafiğe kapadığı kaydedildi. Peki Sudan nerede? Sudan haritada nerede? Sudan hangi kıtada?

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Sudan nerede?

Sudan komşuları kimler? Afrika'nın en geniş 3. ülkesidir. Başkenti Hartum'dur. Bir Doğu Afrika ülkesi olan Sudan kuzeyden Mısır, kuzeydoğudan Kızıldeniz, doğudan Etiyopya ve Eritre, güneyden Güney Sudan, batıdan Orta Afrika Cumhuriyeti ve Çad, kuzeybatıdan da Libya'yla çevrilidir. Nil, Sudan'ı Batı ve Doğu Sudan olmak üzere ikiye ayırır.

Hartum'un Rafediye bölgesi yakınlarında Beyaz Nehir ile Mavi nehir birleşir. Sudan'ın ortasından, dış ilişkilerinde kültürel, toplumsal ve ekonomik olarak büyük rol oynayan Nil Vadisi geçer.

Sudan hangi dili konuşuyor?

Resmî dil ve eğitim dili İngilizce ve Arapçadır. Halkın çoğunluğu Arapça bilmekle birlikte, çoğunluğun ana dili Arapça değildir, Nübyece, Beja, Fur, Nuban, Ingessana gibi diller konuşulur.

Sudan dini nedir?

Sudan 2020 yılında seküler bir devlet olmuştur. Halkın %90'i Müslüman,geriye kalan kısım ise animizm ve Kıpti ve Ortodoks Hristiyan mezhebine mensuptur. Müslümanların çoğunluğu Sünni ve Sünnilerin bir kısmı Şafii ve öbür kısmı da Maliki'dir.

Sudan nasıl yönetiliyor?

Sudan, 2011 yılı itibarıyla 15 eyalete (wilayat, çoğul: wilayah) ayrılmıştır. Bu eyaletler de kendi içinde ilçelere ayrılır. Sudan nüfusu 41.592.539.

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