Sudan İsrail’in iddialarını reddetti
Sivil Havacılık İdaresi Sözcüsü Abdulhafiz Abdurrahim, terör devleti İsrail'in yalanını yüzüne vurdu.14 Aralık 2018 Cuma 16:20
HARTUM
Sudan Sivil Havacılık İdaresi, İsrail uçaklarının ülkenin hava sahasına girmesine izin veren talimat aldıkları iddialarını yalanladı.
Sivil Havacılık İdaresi Sözcüsü Abdulhafiz Abdurrahim, yaptığı açıklamada, İsrail uçaklarının Sudan hava sahasını kullanmasına dair herhangi bir izin talimatının kendilerine ulaşmadığını ifade etti.
Abdurrahim, aynı şekilde İsrail uçaklarının hava sahasını kullanmak için herhangi bir girişimde bulunduğunun da gözlemlenmediğini aktardı.
YORUM YAZ