Sudan İsrail’in iddialarını reddetti

HARTUM

Sudan Sivil Havacılık İdaresi, İsrail uçaklarının ülkenin hava sahasına girmesine izin veren talimat aldıkları iddialarını yalanladı.

Sivil Havacılık İdaresi Sözcüsü Abdulhafiz Abdurrahim, yaptığı açıklamada, İsrail uçaklarının Sudan hava sahasını kullanmasına dair herhangi bir izin talimatının kendilerine ulaşmadığını ifade etti.

Abdurrahim, aynı şekilde İsrail uçaklarının hava sahasını kullanmak için herhangi bir girişimde bulunduğunun da gözlemlenmediğini aktardı.