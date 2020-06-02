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Aktüel

Sudan eski Cumhurbaşkanı Beşir’in amcası gözaltına alındı

Sudan’da eski Cumhurbaşkanı Ömer el Beşir’in amcası gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 16:07:36 -
Sudan eski Cumhurbaşkanı Beşir’in amcası gözaltına alındı

Sudan’da eski Cumhurbaşkanı Ömer el Beşir’in amcası gözaltına alındı.


Sudan’da gazeteci ve yazar olan Sudan eski Cumhurbaşkanı Ömer el Beşir’in amcası Al-Tayeb Mustafa’nın gözaltına alındığı öğrenildi. Mustafa gözaltına alarak polis merkezine götürülürken, gözaltı gerekçesi açıklanmadı. Al-Tayeb Mustafa gazetecilik yapmasının yanı sıra muhalefetteki İslam Adil Barış Partisi’nin de üyesi.


Mustafa, son dönemde yolsuzlukla mücadele için kurulan komite olan Yetkisizleştirme Komitesi üyesi Salah Manna hakkına bir makale yazdı. Yerel kaynaklar o makale nedeniyle Mustafa’nın polis merkezine götürülmesinin nedeni olabileceğini ifade etti.

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