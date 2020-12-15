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Aktüel Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı, terör listesinden çıkarılmalarının demokratik geçişi destekleyeceğini belirtti
Aktüel

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı, terör listesinden çıkarılmalarının demokratik geçişi destekleyeceğini belirtti

Yeniakit Publisher
2020-12-15 00:03:57 -
Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı, terör listesinden çıkarılmalarının demokratik geçişi destekleyeceğini belirtti

HARTUM (AA) - Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, ülkesinin "terörizme destek veren devletler" listesinden çıkarılmasının demokratik geçişi destekleyeceğini, geçiş döneminin başarı şansını arttıracağını bildirdi.

Burhan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu karar, demokratik geçişi desteklemeye katkıda bulunacak ve geçiş döneminin başarı şansını ve Sudan halkının refahını artıracak." ifadelerini kullandı.

Kararı memnuniyetle karşılayan Burhan, Sudan'ı destekleyen bölgesel ve uluslararası ortaklara ve dost ülkelere teşekkür etti.

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk da Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün, 20 yıldan fazla bir süre sonra Sudan'ın adının teröre destek veren ülkeler listesinden çıktığını ve devrik rejimin neden olduğu uluslararası sıkıntılardan kurtulduğumuzu halkımıza duyuruyorum." ifadesini kullandı.

Kararın ülke ekonomisine olumlu yansımaları olacağını belirten Hamduk, gençlere istihdam fırsatlarının yanı sıra daha birçok katkı sağlayacağını kaydetti.

ABD, El Kaide terör örgütü lideri Usame bin Ladin’e 1991-1996'da kucak açtığı için terör gruplarına destek verdiği gerekçesiyle "kara listeye" aldığı Sudan’a 1997’de ekonomik yaptırım uygulamaya başlamış, Kenya ve Tanzanya’daki büyükelçiliklerine düzenlenen saldırılar sonrası bunları daha da ağırlaştırmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 23 Ekim Cuma günü Oval Ofis'te yaptığı açıklamada, Sudan'ın da İsrail ile barış yapmak ve ilişkilerini normalleştirmek konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Bunun hemen öncesinde Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın Sudan'ı "teröre destek veren ülkeler" listesinden çıkarma kararını imzaladığı bildirilmişti.

Kongrenin bugün onayladığı ve Resmi Gazete'de yayımlanan dokunulmazlık yasası, Sudan'a ABD'deki davalara karşı koruma sağlayacak.

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