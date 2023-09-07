Sudan çıkartılan genç itfaiye eri tarafından kalp masajıyla kurtarıldı! İşte o anlar...
Adana’da Ceyhan Nehri'nde akıntıya kapılan bir kişi sudan çıkartıldıktan sonra itfaiye erlerinin kalp masajıyla kurtarıldı.
Ceyhan Nehri'nde vatandaşlar bir kişinin akıntıya kapıldığını görünce durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine kısa sürede intikal eden itfaiye ekipleri akıntıya kapılan Yakup A.’yı nehirden çıkarttı. Kalbinin durduğunu fark eden bir itfaiye eri Yakup A.’ya olay yerinde kalp masajı yaptı.
Yakup A. Ceyhan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Gündem
Sudan çıkartılan genç itfaiye eri tarafından kalp masajıyla kurtarıldı! İşte o anlar...
ÖNE ÇIKAN VİDEO