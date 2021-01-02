Sudan Başbakanı Hamduk, parlamentonun çok kısa sürede kurulacağını duyurdu

HARTUM (AA) - Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, çok kısa süre içerisinde bakanlar kurulu ile Egemenlik Konseyi'nin yeniden yapılandırılacağını ve Yasama Meclisi'nin (parlamento) kurulacağını bildirdi.

Başbakan Hamduk, Sudan’ın bağımsızlığının 65. yıl dönümü vesilesiyle devlet televizyonu aracılığıyla halka seslendi.

İktidar organlarını tamamlamak için geçiş otoritesinin tüm bileşenleriyle istişarelerinin kesintisiz sürdüğünü belirten Hamduk, "Çok kısa bir süre içerisinde bakanlar kurulu ve Egemenlik Konseyi'nin yeniden yapılandırılması ve Yasama Meclisi’nin kurulmasına tanıklık edeceğiz.” ifadesini kullandı.

Geçiş hükümetinin, Yasama Meclisi’nin geçiş dönemindeki yasama ve denetim işlevlerini yerine getirmesi için Sudan halkının tüm kesimlerini ve gruplarını temsil etmesini istediğini dile getiren Hamduk, “Demokrasi, adalet ve özgürlük temelleri üzerinde ulus devletini yeniden inşa etmek istiyoruz. Tüm ulusal güçlerin katılımı dışında bunun başka bir yolu yok.” diye konuştu.

Barış'ın sağlanmasının geçiş döneminin birinci önceliği olma özelliğini koruduğunu aktaran Hamduk, şunları söyledi:

"Barış sağlanmadan istikrar, kalkınma, kalıcı bir anayasa üzerinde uzlaşı, özgür, adil ve kapsamlı seçimlerden bahsedemeyiz. Abdulvahid Nur liderliğindeki Sudan Kurtuluş Hareketi (SLM/AM) ve Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey (SPLM-N) örgütünün Güney Kurdufan lideri Abdulaziz el-Hılu ile diyaloğumuzu ulusal çıkarlar içerisinde sürdürerek başlattığımız barış yolculuğunu tamamlamalıyız."

Sudan hükümeti ile ülkenin farklı bölgelerinde Devrimci Cephesi çatısı altındaki silahlı gruplar, Güney Sudan'ın başkenti Juba'da 3 Ekim'de nihai barış anlaşması imzalamıştı. Abdulvahid Nur ile Abdulaziz el-Hılu barış sürecine katılmayı reddetmişti.

Sudan hükümeti ile silahlı gruplar arasındaki barış anlaşması, silahlı gruplara kabine, Egemenlik Konseyi ve Yasama Meclisi’nde görev alma hakkı tanıyor.

Sudan’da 2019 nisan ayında askerin yönetime el koyması sonrası başlayan geçiş sürecinde, bakanlar kurulu ve Egemenlik Konseyinin oluşumu tamamlanmış Ocak 2020’de kurulması planlanan Yasama Meclisi ise henüz oluşturulamamıştı.



