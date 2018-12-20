Suçüstü yakalanan direk hırsızlarının üzerinden uyuşturucu da çıktı
Kayseri'de bir tarım işletmesinin bahçesinde bulunan 4 demir elektrik direğini oksijen kaynağı ile keserek çalmak isteyen 3 kişi yakalandı. Yakalanan şüphelilerin üzerinde bir miktar sentetik uyuşturucu da bulundu.20 Aralık 2018 Perşembe 16:22
Kayseri'de bir tarım işletmesinin bahçesindeki metal elektrik direğinioksijen kaynağı ile keserek çalmaya çalışırken suçüstü yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.
Suçüstü yakalandılar
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Kocasinan ilçesi Güneşli Mahallesi'nde, bir tarım işletmesinin bahçesinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Olay yerine giden ekipler, işletme bahçesinde bulunan 4 demir elektrik direğini oksijen kaynağı ile keserek çalmak isteyen Ç.K, S.K. ve M.Ç'yi suçüstü yakaladı.
Hakimlikçe tutuklandılar
Şüphelilerinden Ç.K'nin üzerinde bir miktar sentetik uyuşturucu da bulundu.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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