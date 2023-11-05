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Yerel Suçüstü yakalanan 10 yaşındaki hırsızdan akılalmaz savunma
Yerel

Suçüstü yakalanan 10 yaşındaki hırsızdan akılalmaz savunma

Yeniakit Publisher
2023-11-05 10:00:00 -

Taksim'de 10 yaşındaki kız çocuğu, Rus turistlerin çantasını çaldı. Olayı gören polis ekipleri anında müdahale ederek küçük kızı suçüstü yakaladı. Hırsız çocuk, muhabirin, "Neden turistin çantasını aldın" sorusu üzerine "Dayı sen sor diye aldım" şeklinde cevap verdi.

Olay, saat 18.00 sıralarında Taksim Meydanı'nda gerçekleşti.

10 yaşındaki kız çocuğu, Rus turistlerin çantasını çaldı.

Turistler çantanın çalındığını fark etmezken, olay yerinde bulunan B Bölge Güven Timleri Amirliği ekipleri durumu fark ederek küçük kızı suçüstü yakaladı.

Öte yandan Rus turistler, sivil polislerin elinde çantayı fark edince polisleri hırsız zannetti.

Rus turist ile polisler arasında kısa süreli tartışma yaşandı.
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Tartışmanın ardından durum anlaşılınca turistler, polis ekiplerinden çantayı aldı.

Hırsız çocuk, muhabirin, "Neden turistin çantasını aldın" sorusu üzerine "Dayı sen sor diye aldım" şeklinde cevap verdi.

Yakalanan çocuk ve çantası çalınan turist aile işlemler için Güven Timleri Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Küçük kızın çok sayıda suç dosyasının olduğu ve işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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