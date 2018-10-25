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Suçunu itiraf etti! Tutuklandı

Bursa'da bir polisin şehit olduğu trafik kazasına karışan taksi şoförü, hatası olduğunu itiraf etti ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

25 Ekim 2018 Perşembe 12:17
Suçunu itiraf etti! Tutuklandı

Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Kükürtlü Caddesi üzerinde seyir halindeyken U dönüşü yapan 16 T 0360 plakalı taksi ile 16 A 4886 plakalı motosikletli polis timi (Yunus) çarpıştı. Kazada 2 polis memuru ile taksici Sıtkı Dağ yaralandı. Polis memurlarından durumu ağır olan Hayrettin Yılmaz tedavi gördüğü Çekirge Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Diğer polis memuru ile taksicinin durumlarının iyi olduğu öğrenilirken taksi şoförü Sıtkı Dağ tedavisinin ardından gözaltına alındı. 



İlk ifadesi alınmak üzere Çekirge Polis Merkezı’ne götürülen Sıtkı Dağ’ın burada verdiği ifadesinde hatasını kabul ederek ‘U dönüşü yaptım, amacım taksi durağına girmekti. Neler olduğunu tam anlamıyla hatırlayamıyorum’ dediği ortaya çıktı. 

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen Dağ, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 12:17
  1. Bursa
  2. trafik kazası

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