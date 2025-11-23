Sucuklu tost yiyen anne ve oğlu hastanelik oldu: Zincir markette zehir alarmı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde dün akşam saatlerinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle dikkat çeken bir olay yaşandı. F.A. (28), bir zincir marketten aldığı sucuk ile hazırladığı tostu oğlu Ü.A. (12) ile birlikte tüketti. Tostu yedikten kısa bir süre sonra anne ve oğlu, şiddetli karın ağrısı ve kusma şikayetleriyle rahatsızlandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından F.A. ve Ü.A., tedavi altına alınmak üzere hastaneye sevk edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Bağlar ilçesinde meydana geldi. F.A. zincir marketten aldığı sucuk ile yaptığı tostu oğlu Ü.A. ile birlikte yedi. Bir süre sonra anne ve oğlu, karın ağrısı ile kusma şikayetleri yaşadı.

İhbarla adrese sağlık ekipleri sevk edildi. F.A. ve oğlu Ü.A., ekiplerin yaptığı müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. F.A. ve Ü.A.'nın tedavileri sürerken, sucuktan incelenmek üzere numune alındı. F.A., hastane polisine ifade vererek, zincir marketten şikayetçi oldu.