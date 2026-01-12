Motorunuz sizinle konuşuyor: Yağ rengi ipuçlarıyla binlerce liralık masrafı önleyin

Motor yağınızın rengi, aracınızın sağlığı hakkında verdiği en kritik sinyallerden biridir. Çoğu sürücü kaputu açıp sadece yağ seviyesine bakmakla yetinir, oysa yağın rengi, motorda yolunda gitmeyen bir şeylerin ilk habercisi olabilir. Bal renginden siyaha, bazen sütlü bir beyaza dönen yağ, farklı sorunları işaret edebilir ve bu işaretleri zamanında fark etmek, motor hasarını önleyerek sizi binlerce liralık tamir masrafından kurtarabilir. Bu yüzden yağın rengine dikkat etmek, araç bakımında küçük ama hayati bir adım olarak önem taşıyor. Otomobilinizin kaputunu açtığınızda karşılaştığınız yağ çubuğu, aslında motorun genel sağlığı hakkında size sandığınızdan çok daha fazla ipucu veriyor. Çoğu sürücü yağ değişim periyotlarını sadece kilometreye göre takip etse de, yağın rengi ve dokusu motorun içinde neler olup bittiğini anlamanın en kestirme yolu. Yağ sadece parçaların birbirine sürtünmesini engellemekle kalmıyor; aynı zamanda motoru temizliyor, korozyonu önlüyor ve ısının dağılmasına yardımcı oluyor. Ancak zamanla bu ağır iş yükü yağın ömrünü tüketiyor, bu yüzden periyodik kontroller hayati önem taşıyor.