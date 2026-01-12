  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Otomotiv
5
Yeniakit Publisher
Motorunuz sizinle konuşuyor: Yağ rengi ipuçlarıyla binlerce liralık masrafı önleyin
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Motorunuz sizinle konuşuyor: Yağ rengi ipuçlarıyla binlerce liralık masrafı önleyin

Motor yağınızın rengi, aracınızın sağlığı hakkında verdiği en kritik sinyallerden biridir. Çoğu sürücü kaputu açıp sadece yağ seviyesine bakmakla yetinir, oysa yağın rengi, motorda yolunda gitmeyen bir şeylerin ilk habercisi olabilir. Bal renginden siyaha, bazen sütlü bir beyaza dönen yağ, farklı sorunları işaret edebilir ve bu işaretleri zamanında fark etmek, motor hasarını önleyerek sizi binlerce liralık tamir masrafından kurtarabilir. Bu yüzden yağın rengine dikkat etmek, araç bakımında küçük ama hayati bir adım olarak önem taşıyor. Otomobilinizin kaputunu açtığınızda karşılaştığınız yağ çubuğu, aslında motorun genel sağlığı hakkında size sandığınızdan çok daha fazla ipucu veriyor. Çoğu sürücü yağ değişim periyotlarını sadece kilometreye göre takip etse de, yağın rengi ve dokusu motorun içinde neler olup bittiğini anlamanın en kestirme yolu. Yağ sadece parçaların birbirine sürtünmesini engellemekle kalmıyor; aynı zamanda motoru temizliyor, korozyonu önlüyor ve ısının dağılmasına yardımcı oluyor. Ancak zamanla bu ağır iş yükü yağın ömrünü tüketiyor, bu yüzden periyodik kontroller hayati önem taşıyor.

#1
Foto - Motorunuz sizinle konuşuyor: Yağ rengi ipuçlarıyla binlerce liralık masrafı önleyin

YAĞ ÇUBUĞUNU KONTROL ETMEK NEDEN ÖNEMLİ? Modern araçlar yağla ilgili bir sorun çıktığında sizi uyarı ışıklarıyla bilgilendiriyor ancak bu ışık yandığında iş işten geçmiş olabiliyor. İdeal olan, ayda en az bir kez yağı manuel olarak kontrol etmek. Özellikle uzun yola çıkmadan önce bu kontrolü yapmak, olası bir yolda kalma durumunun önüne geçiyor. Eski araçlarda motorun bir miktar yağ yakması normal kabul edilse de, seviyenin minimum çizgisinin altına düşmesi motorun tamamen kilitlenmesine yol açabilir. Bu yüzden bir benzinliğe uğradığınızda yağı kontrol edip, eksilme varsa uygun bir yağla takviye yapmak en basit ama en etkili bakım adımı olacaktır.

#2
Foto - Motorunuz sizinle konuşuyor: Yağ rengi ipuçlarıyla binlerce liralık masrafı önleyin

YENİ YAĞIN RENGİ HER ZAMAN BAL SARISIDIR: Yeni ve taze bir motor yağının rengi bal veya kehribar tonlarındadır, kıvamı ise zeytinyağını andırır. Ancak bu parlak görünüm çok uzun sürmez. Motor çalışmaya başladığı andan itibaren içerideki kurum, toz ve metal zerreleri yağa karışmaya başlar. Ayrıca motorun 100 santigrat derece civarındaki çalışma sıcaklığına çıkıp inmesi, yani ısı döngüleri, yağın rengini hızla koyulaştırır. Eğer yağınız akçaağaç şurubu rengine döndüyse endişelenmenize gerek yok; bu durum yağın görevini yerine getirdiğini ve kirliliği kendi içine hapsettiğini gösteriyor.

#3
Foto - Motorunuz sizinle konuşuyor: Yağ rengi ipuçlarıyla binlerce liralık masrafı önleyin

SÜTLÜ VEYA KÖPÜKLÜ GÖRÜNÜM BÜYÜK BİR RİSKİN HABERCİSİ: Eğer yağ çubuğunu çektiğinizde karşınıza sütlü kahveye benzeyen, beyazımsı veya köpüklü bir doku çıkıyorsa ortada ciddi bir problem var demektir. Bu durum genellikle yağa su veya soğutma sıvısının karıştığını işaret ediyor. En kötü senaryoda, silindir kapağı contasının yanmış olma ihtimali oldukça yüksek. Contalar görevini yapamadığında, soğutma sıvısı yağ kanallarına sızıyor ve bu balçığımsı yapıyı oluşturuyor. Aracınızı çok nemli bir iklimde kullanmak veya sel gibi derin sulardan geçmek de benzer bir sonuca yol açabilir. Eğer böyle bir görüntüyle karşılaşırsanız, aracı sürmeye devam etmemek ve doğrudan bir tamirciye danışmak en mantıklı karar haline geliyor.

#4
Foto - Motorunuz sizinle konuşuyor: Yağ rengi ipuçlarıyla binlerce liralık masrafı önleyin

SİYAH YAĞ HER ZAMAN DEĞİŞİM VAKTİ Mİ DEMEK? Genelde yağ değişim zamanı geldiğinde araçtan çıkan sıvı zift gibi siyah ve opaktır. Bu yüzden birçok kişi yağ siyahlaştığında hemen değişim yapılması gerektiğini düşünür. Ancak siyah renk her zaman yağın özelliğini yitirdiği anlamına gelmiyor. Yağın içindeki katkı maddeleri, araç çok sık kullanılmasa bile zamanla doğal olarak kararabiliyor. Bir sonraki değişim zamanını belirlemek için en güvenilir yol, aracınızın kullanım kılavuzuna sadık kalmak. Güncel araçlar 15 bin kilometreye kadar bu performansı koruyabilirken, eski araçlar daha sık bakıma ihtiyaç duyuyor. Ayrıca çok tozlu yollarda araç kullanmak veya motorun tam ısınmasına izin vermeyen kısa mesafeli sürüşler yapmak, yağı beklediğinizden daha hızlı eskitiyor.

