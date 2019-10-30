Suçu 'cin'lerle işlediğini iddia etmişti! 'Cin'li hakime 20 yıl hapis cezası verildi

Tufan Acar Yeniakit.com.tr

Suudi Arabistan'ın en çok konuşulan yolsuzluk davası aradan geçen 9 yıldan sonra sonuçlandı. Arabistan kamuoyunda ‘cinli hakim’ olarak adlandırılan zanlı ile diğer iki sanık 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, suçlu bulunan hakim ile 2 sanığa 20 yıl hapis cezasının yanı sıra 700 bin riyal (186 bin 667 dolar) para cezası da verdi.

Suçu 'cinlerle' işlediğini iddia etmişti

2010 yılında Denetleme ve Soruşturma Komisyonu’nun Medine Mahkemesi’nde çalışan bir hakim ve 38 suç ortağı hakkında ‘sahtecilik, rüşvet alma ve görevin kötüye kullanılması’ suçlamaları kapsamında araştırma başlatıldı. Sanık hakim, 600 milyon riyal (160 milyon dolar) almasına ‘cinlerin’ neden olduğunu söyleyerek hakkındaki suçlamalardan kurtulmak istedi.

Sanık Hakim, duruşma sırasında Emr-i Bil-Maruf Nehy-i Ani'l-Münker Heyeti’ndeki (CPVPV) Büyü Engelleme Komisyonu'ndan iki üye huzurunda bir cinci hocanın cin çağırma ayini yaptığını ve cini konuşturup suçunu itiraf ettirdiğini de ifade etti. İfadelerinden sonra Arabistan kamuoyunda cinli hoca olarak tanınan sanık, komisyonun iki üyesinin cinin itiraflarını kayıt altına aldığını belirtti. Bunun üzerine mahkeme, avukatlardan dinlenmesi için cinin mahkemeye çağrılmasını, dinlenmesini ve suçlamanın doğrulanması halinde cin hakkında soruşturma başlatılmasını istedi.