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Gündem Suçsuz Başbakanı ipe gönderip asanlarla helalleşmez bu millet! Uğur Işılak yorumu
Gündem

Suçsuz Başbakanı ipe gönderip asanlarla helalleşmez bu millet! Uğur Işılak yorumu

Yeniakit Publisher
2023-05-21 09:17:00 - 2023-05-21 09:18:09

Ünlü halk ozanı sanatçı Uğur Işılak, muhalefetin karnesini şiire döktü. Sosyal medyada gündem olan paylaşımda Işılak, 27 Mayıs 1960 darbesine atıfta bulundu. Usta sanatçı, "Sicil çok kabarık, yok yok her şey var..." diyerek milletin duygularına böyle tercüman oldu.

Uğur Işılak, şiirinde şu manidar sözlere yer veriyor:

"Aziz halkın kutsalını unutup canilere karşı dilini yutup susanlarla helalleşmez bu millet.

Gönül olmamışsa mazluma vekil, bağlanır vasiyet tutulur akıl.

Bir örtüden sebep fakülte okul basanlarla helalleşmez bu millet.
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Adalet öyle mi? Vay be, ne garip...

Kirli mahfillerle el ele verip suçsuz Başbakanı ipe gönderip asanlarla helalleşmez bu millet.

Sicil çok kabarık... Yok yok her şey var: darbe idam zulüm... Biraz başa sar...

Sonra da özgürlük diyerek duyar kasanlarla helalleşmez bu millet..."

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