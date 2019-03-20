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Suçlu eğer Müslümansa batı medyası coşuyor!

ABD yapılan bir araştırmaya göre Müslümanların işlediği suçlar, medya organlarında yüzde 357 daha fazla yer alıyor.

20 Mart 2019 Çarşamba 12:16
Suçlu eğer Müslümansa batı medyası coşuyor!

ABD'de Georgia State ve Alama üniversiteleri, dünya basınında yapılan haberlerle ilgili detaylı bir araştırma yaptı. Araştırmanın sonuçları ise oldukça ilginçti.

Dış basında geniş yer buluyor

Bu araştırmaya göre; ''faillerinin Müslüman olduğu belirtilen'' terör saldırılarının, dünya basınında yüzde 357 daha fazla yer aldığı ortaya çıktı.

ABD basını özellikle vurguladı

Bu tarz haberlerin basında daha çok yer almasının nedenleri de incelendi. ABD'de 2006-2015 yılları arasında meydana gelen 136 terör saldırısında, dış basının haberlerinde özellikle ''faillerinin Müslüman olduğu'nu belirttiği ortaya çıktı.

Dünya basını hedef gösteriyor

Dünya basınında, bilinçli veya bilinçsizce Müslümanlara atfedilen terör saldırılarına daha fazla yer verilmesinin, toplumda neden ve kimden korkulması gerektiğine dair bir söylemin de güçlendirdiği ifade edildi. Basında çıkan bu tarz haberlerin ise, hedef göstermekten başka bir işe yaramadığı açıkça görüldü.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 12:16
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  4. basın

YORUM YAZ

  • AbdullahAbdullah30 dk önce
    Ya biz mitinglerde çoluk çocuk var mı demeden gösteriyoruz.

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