Suçiçeği ‘zona’ya dönüşebilir



Diğer adı da “koridor enfeksiyonu” olan suçiçeği hastalığı, genellikle kalabalık ortamlarda çok hızlı bulaşır. Hapşırma, öksürük, sarılma, öpüşme gibi yollarla çevredeki kişilere çok kolay ve hızlı bir şekilde geçebilir.

Genelde 1 ila 10 yaş arasındaki çocuklarda görülür. Ender de olsa ergenlik dönemindeki çocuklarda da görülebilir. Çocuk yaşta suçiçeği geçirmeyen kişilerin 15 ila 20’li yaşlarda suçiçeği olduğu bilinmektedir. Fakat daha ileri yaşlarda olup da suçiçeğine yakalanılması halinde kişi şayet sigara içiyorsa, suçiçeği zatürreye bile dönüşebilir ve ölümcül sonuçlar doğurabilir.

‘Zona’ya dönüşebilir

Bu sebeple ileri yaşlarda görülen suçiçeği vakalarında sigara kesinlikle bırakılmalıdır.

Suçiçeği virüsü hastalığın sona ermesine rağmen vücuttan tam olarak atılamaz ve sinir uçlarına yerleşerek, aşırı yorgunluk, yaşlanma, kullanılan ilaçlar etkisi ile deriye ulaşarak zona hastalığı denen hastalığa sebep olabilir.



Zona hastalığına ve su çiçeğine sebep olan virüs aynı virüstür.

1-2 yaş arasında aşı olunmalı

Suçiçeği belirtileri arasında, yükse ateş, kırmızı deri döküntüleri olarak kendini gösterir. Bu deri döküntüleri virüs bedene girdikten ortalama 14 ila 21 gün sonra başlar ve içi sıvı dolu kabarcıklar olup, son derece kaşıntılıdır. Genelde 10 gün içinde kabuklanmalar meydana gelir ve deri döküntüleri son bulur.

Suçiçeği tedavisinde doktorunuzun vereceği ilaçları düzenli kullanmanız, yatak istirahatı yapmanız yeterli olacaktır. Ayrıca suçiçeğinden korunmak için 1-2 yaşlar arasında aşı olmak gerekir.



DİPNOT:

Bağışıklı sistemi güçlü olmayanlar, gebe olanlar, aşı sonrasındaki 3 aylık dönemde hamile kalmayı düşünenlerin suçiçeği aşısı olmaması gerekir.

Albümin, laktoz, neomisin, aminoasit gibi maddelere alerjisi olanlara da suçiçeği aşısı yapılmaz..