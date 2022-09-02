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Gündem Suç örgütü operasyonunda aranan 2 kişi İstanbul'da yakalandı
Gündem

Suç örgütü operasyonunda aranan 2 kişi İstanbul'da yakalandı

Samsun, Ankara ve İstanbul'da 47 şüphelinin gözaltına alındığı suç örgütü operasyonunun ardından aranan 2 zanlı İstanbul'da enselendi.

Yeniakit Publisher
2022-09-02 15:23:00 -
Suç örgütü operasyonunda aranan 2 kişi İstanbul'da yakalandı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, yakalama kararı bulunan E.U. ve U.G, İstanbul'da düzenlenen operasyonda sahte kimlikle gözaltına alındı.

Samsun'a getirilen zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kentte faaliyet yürüten organize suç örgütleri ve karıştıkları suçların deşifresine ilişkin çalışma kapsamında 18 Mart'ta Samsun, İstanbul ve Ankara'da silahlı organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlenmiş, "tasarlayarak kasten öldürme ve azmettirme", "örgütlü uyuşturucu ticareti yapma", "kasten yaralama", "nitelikli yağma", "nitelikli mala zarar verme", "tehdit", "ikamet kurşunlama", "kasten yaralamaya teşebbüs", "tefecilik", "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçlarını işledikleri iddiasıyla 47 zanlı yakalanmış, şüphelilerden 40'ı tutuklanmış, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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