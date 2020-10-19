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Aktüel Suç örgütü kurup tehditle et tesisi satmaya çalıştıkları iddia edilen sanıklar yargılanıyor
Aktüel

Suç örgütü kurup tehditle et tesisi satmaya çalıştıkları iddia edilen sanıklar yargılanıyor

Yeniakit Publisher
2020-10-19 16:43:34 -
Suç örgütü kurup tehditle et tesisi satmaya çalıştıkları iddia edilen sanıklar yargılanıyor

BURSA (AA) - Afyonkarahisar'daki bir et entegre tesisini tehditle Bursa'da restoran zinciri sahibine satmaya çalıştıkları öne sürülen 9 tutuklu sanıktan 6'sı ilk duruşmada tahliye edildi.

Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanıklar Ahmet A, Ahmet Ö, Cengiz V, Cüneyt G, Erhan K, İbrahim A, Mehmet A, Mehmet S. ve Reşat Ç'nin ifadeleri Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla alındı. Tutuksuz 9 sanıktan bazıları ve taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Var olan veya sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanarak birden fazla kişi tarafından yağma" ve "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçlarından dava açılan sanıklardan emlakçı Erhan K. savunmasında, restoran zinciri sahibi ile kendisini Ahmet A'nın tanıştırdığını söyledi.

Afyonkarahisar'da Mehmet S'ye ait et entegre tesisinin satışı için restoranların genel müdürü Alper Ç. aracılığıyla firma sahibine sunum yaptığını belirten Erhan K, "Görüşmelerimiz normal şekilde geçti. Hiç kimseye rahatsızlık vermediğim gibi tehdit etmedim. Herkes satıştan komisyon alacaktı. Alper Bey 350 bin lira komisyon istedi, talebini kabul etmedim." dedi.

Ahmet A. ise daha önce restoranların sebze tedarikçisi olduğunu anlatarak, hakkındaki tehdit ve hakaret iddialarını reddetti.

Entegre et tesisinin sahibi Mehmet S. de satış olması halinde Erhan K'ye komisyonu kendisinin ödeyeceği bilgisini vererek, "Alıcıdan ayrıca bir komisyon alınmayacağını, bu yeri herkese pazarlayabileceğini söyledim." ifadesini kullandı.

Tanık olarak dinlenilen Alper Ç, tesisin satışı için aracılık etmesini isteyen Erhan K. ile Ahmet A'nın, patronundan tehditle para almaya çalıştıklarını ileri sürdü.

Mahkeme heyeti yaklaşık 3,5 aydır tutuklu bulunan Ahmet Ö, Cengiz V, Cüneyt G, İbrahim A, Mehmet A. ile Reşat Ç'nin yurt dışına çıkış yasağı ile tahliyesine, Ahmet A, Erhan K. ve Mehmet S'nin tutukluluğunun devamına, restoranların sahibinin ise Yenişehir Adliyesinde talimatla ifadesinin alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

İş adamı Mehmet S, Afyonkarahisar'daki kendisine ait entegre et tesisini 2017 yılında satışa çıkarmıştı. Tesisin, aracılar vasıtasıyla Bursa merkezli restoran zinciri sahibi iş insanına 20 milyon liraya satılması için görüşmeler yapıldığı iddia edilmişti. Restoranların sahibinin, satış sürecinin uzaması nedeniyle tehdit edildiği iddiasıyla şikayette bulunması üzerine soruşturma başlatılmıştı. Suç örgütü kurdukları iddia edilen ve 6 Temmuz'da gözaltına alınan 18 şüpheliden 9'u tutuklanmıştı.

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