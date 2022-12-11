  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Suç makinesi enselendi
Yerel

Suç makinesi enselendi

Van'da 9 ayrı suçtan 19 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-11 09:47:00 -
Suç makinesi enselendi

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen istihbari çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Çalışmalar neticesinde 9 ayrı suçtan aranan ve ayrı ayrı suçlardan kesinleşmiş toplam 19 yıl 6 ay ve 22 gün hapis cezası bulunan suç makinesi, Van’ın İpekyolu ilçesinde 9 Aralık 2022 günü yakayı ele verdi. ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, göçmen kaçakçılığı, silahla tehdit’ gibi 9 ayrı suçtan aranan H.Y. isimli şahıs, Van merkez ve Erciş ilçesine bağlı Suç Araştırma Timlerinin (JASAT) başarılı operasyonu sonucu yakalandı. Şahıs adli makamlar tarafından tutuklanarak Van M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarmanın dedektifleri JASAT’lar herhangi bir şekilde haklarında resmi makamlarca çıkarılmış yakalama emri bulunan şahısları takip ederek, yakalamaya devam edecektir” denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23