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Yerel Suç makinesi bakın nasıl gizlenmiş
Yerel

Suç makinesi bakın nasıl gizlenmiş

Kayseri'de, 50'den fazla suçu olan şahsın 3 yıldır ikiz kardeşinin kimliğiyle gizlendiği anlaşıldı.

Yeniakit Publisher
2020-11-01 12:13:00 -
Suç makinesi bakın nasıl gizlenmiş

Kayseri'de İncesu İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından hakkında arama ve yakalaması bulunan şahıslara yönelik olarak ilçede çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda İncesu ilçesine bağlı Kızılören Mahallesinde bir evde bulunan 42 yaşındaki O.K. isimli şahıs yakalandı.

Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemelerde O.K.’nın 2017 yılından beri arandığı, 3 yıl boyunca ikiz kardeşi E.K.’nın nüfus cüzdanını kullandığı, sokaklarda Hakan ismini kullanarak dolaştığı belirlendi.

Jandarma ekiplerinin yaptığı araştırmalarda ikiz kardeşi E.K.’nın kimliğini kullanan 42 aşındaki O.K.’nın suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak, bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, elektronik haberleşme kanununa muhalefet, dolandırıcılık, özel belgede sahtecilik, tehdit ve basit yaralama gibi 40’ı aşkın suçta arandığı belirlendi.

Gözaltına alınan O.K., başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması suçundan da işlem yapılarak İncesu Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

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