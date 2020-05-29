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Aktüel

Suç makinası sahte plakayla yakalandı

Eskişehir’de 9 ayrı suçtan aranan ve cezaevi firarisi olduğu tespit edilen şahıs, çalıntı plaka takılı araçla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 15:25:36 -
Suç makinası sahte plakayla yakalandı

Eskişehir’de 9 ayrı suçtan aranan ve cezaevi firarisi olduğu tespit edilen şahıs, çalıntı plaka takılı araçla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, plaka tanıma sisteminde ikiz plakalı araç olarak bildirilen ve Eskişehir tesciline kayıtlı beyaz renkli otomobil, Batıkent Mahallesinde bulunan bir oto yıkamada Z.Y. (24) isimli şahıs ile birlikte yakalandı. Polis ekipleri tarafından yapılan araştırma sonucunda, otomobil üzerindeki plakaların başka bir araca ait ve çalıntı olduğu anlaşıldı. İkiz plakalı beyaz renkli otomobilin ise trafikten çekme belgeli olduğu öğrenildi. Öte yandan plakaların sahtelerinin de yapıldığı tespit edilirken, sahte plaka bastıran F.D. (23) isimli şahıs da yakalanarak gözaltına alındı.



GBT sorgusunda 9 ayrı suçtan arandığı tespit edildi.


Gözaltına alınan Z.Y.’nin U.Ç. isimli şahsın kimlik bilgilerini kullandığı, yapılan GBT sorgulamasında ise cezaevi ve asker firarisi olduğu öğrenildi. Ayrıca Z.Y.’nin 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis ve 3 bin lira para cezası olarak 9 ayrı suçtan arandığı da tespit edildi. Şahsa sürücü belgesiz araç kullanmak, trafikten çekme belgeli aracı kullanmaktan ve başka bir araca ait plakayı çekme belgeli araçta kullandığı için toplamda 8 bin 585 TL trafik idari para cezası uygulandı. Çekme belgeli aracın sahibine ise, aracı kullandırmaktan bin 228 TL trafik idari para cezası uygulandı.

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