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Yerel Suç makinası gezerken enselendi
Yerel

Suç makinası gezerken enselendi

Elazığ’da 6’sı hırsızlıktan toplam 32 suç kaydı bulunan şüpheli, çaldığı araç ile gezerken polis ekipleri tarafından yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-19 13:43:00 -
Suç makinası gezerken enselendi

Kent merkezinde bir araç park halindeyken çalındı. Araç sahibinin haber vermesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı ekipler, çalışma başlattı. Çalışma sırasında çalıntı araç, polis ekipleri tarafından ara sokaklarda seyir halindeyken görüldü. Şüpheli M.Ç. araçla yakalanarak gözaltına alındı. Anahtar uydurma yöntemiyle çalındığı belirlenen araç, sahibine teslim edildi. 6’sı hırsızlıktan olmak üzere toplam 32 suç kaydının olduğu tespit edilen hırsızlık şüphelisi M.Ç., İl Emniyet Müdürlüğünde işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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