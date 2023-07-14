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Gündem Suç duyurusunda bulundu! Celal Şengör'ün sesinden ilahi
Gündem

Suç duyurusunda bulundu! Celal Şengör'ün sesinden ilahi

Yeniakit Publisher
2023-07-14 13:07:00 - 2023-07-14 13:08:24

Yapay zeka aracılığıyla Celal Şengör’ün sesi kullanılarak üretilen ilahinin videosu sosyal medyada dolaşıma girdi. Şengör, bunu hazırlayanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

Yerbilimci Celal Şengör’ün sesi kullanılarak ilahi videosu hazırlandı.

Yapay zeka aracılığıyla hazırlanan video, sosyal medyada dolaşıma girerek Şengör'de karşı hamle geldi.

Celal Şengör yapay zeka ile hazırlanan ve kendisini ilahi söylüyormuş gibi gösteren videoyu hazırlayanlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

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