Sübhanallah! İzdiham olunca bayram namazı tam üç kez kılındı

Japonya'nın başkenti Tokyo ve çevresinde yaşayan Müslümanlar, bayram namazını kılmak için sabahın erken saatlerinde Tokyo Cami'ne akın etti. Yoğun katılım nedeniyle cami avlusunda bile yer kalmadı. Sokakta sıra bekleyen Müslümanlar için bayram namazı ardı ardına tam üç kez kılınmak zorunda kaldı.

Tokyo Camii Koordinatörü ve Baş İmam Hatibi Musa Atcı yaptığı açıklamada her zaman olduğu gibi bayram namazına bu yıl da yoğun bir katılımın olduğunu belirterek, "Hem burada yaşayan Türk vatandaşlarımız, hem de burada ikamet eden diğer ülkelerden Müslümanlar Kurban Bayramı namazını eda etmek üzere camimize akın ettiler" ifadelerini kullandı.

Yoğun katılım nedeniyle bayram namazının üç kez kılındığını aktaran Atcı, "Rabbim ülkemize birlik, dirlik nasip eylesin. Devletimizi, ülkemizi, milletimizi daim eylesin. Herkesin Kurban Bayramı mübarek olsun" diye konuştu.

Bayram namazını kılmak için Tokyo Camii'ne geldiğini kaydeden Vahit Güzel "Herkesin bayramı mübarek olsun. Dünyanın her tarafından insanlar buraya gelerek namazını kıldı. Çok mutluyuz. Gelebilen herkesi buraya bekleriz. Tekrardan herkesin bayramı mübarek olsun" dedi.