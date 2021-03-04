Şubatta en çok salatalık fiyatı art

Buna göre İstanbul’da şubatta fiyatı önceki aya kıyasla en çok artan ürün yüzde 42.22’yle salatalık oldu. Salatalığı yüzde 26.17’yle sivri biber, yüzde 19.98’le ilaçlar, 18,02’yle kabak ve yüzde 16.10’la limon takip etti. Şubat ayında karnabahar yüzde 11.97’yle fiyatı en fazla azalan ürün oldu. Geçen ay yeşil soğanın fiyatı yüzde 11.94, kombinin yüzde 8.51, kıvırcık salatanın yüzde 5.88, patatesin yüzde 4.88 geriledi.