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Ekonomi Şubatta en çok salatalık fiyatı art
Ekonomi

Şubatta en çok salatalık fiyatı art

İstanbul Ticaret Odası (İTO) fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-04 14:01:00 -
Şubatta en çok salatalık fiyatı art

Buna göre İstanbul’da şubatta fiyatı önceki aya kıyasla en çok artan ürün yüzde 42.22’yle salatalık oldu. Salatalığı yüzde 26.17’yle sivri biber, yüzde 19.98’le ilaçlar, 18,02’yle kabak ve yüzde 16.10’la limon takip etti. Şubat ayında karnabahar yüzde 11.97’yle fiyatı en fazla azalan ürün oldu. Geçen ay yeşil soğanın fiyatı yüzde 11.94, kombinin yüzde 8.51, kıvırcık salatanın yüzde 5.88, patatesin yüzde 4.88 geriledi.

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