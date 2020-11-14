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Gündem Şubat tatili ne zaman?
Gündem

Şubat tatili ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yeni eğitim öğretim dönemi, koronavirüs salgını tedbirleri üzerine TRT EBA, EBA ve canlı dersler yapılarak uzaktan eğitim yoluyla 31 Ağustos'ta başlatılmıştı. 13 Kasım Cuma günü ise son ders zili çalmasıyla eğitim yılının ilk ara tatili girdi. Şimdi ise yarı yıl tatili olarak da bilinen şubat ayındaki tatil merak konusu oldu. Peki, Şubat tatili ne zaman başlayacak?

Yeniakit Publisher
2020-11-14 23:49:00 -
Şubat tatili ne zaman?

2020-2021 eğitim öğretim döneminin ilk ara tatiline girildi. Ara tatile başlayan öğrenciler bir yandan da ara tatilin biteceği ve okulların açılacağı tarihle alakalı araştırmalar yapıyor. Diğer yandan yarı yıl tatili de merak edilenler arasında yer aldı. İşte, konuya dair detaylar…

Yarı yıl tatili ne zaman?

Birinci dönem ara tatili, 16 Kasım 2020 tarihinde başlayacak ve 20 Kasım 2020 tarihinde bitecek.

Ara tatilde öğretmenler, mesleki gelişim programlarına çevirim içi ortamdan katılım sağlayacaklar.

Ara tatilde telafi yapmak isteyen öğrenciler, TRT EBA kanallarında dönem içindeki ders programlarının özet tekrarlarından faydalanabilecek.

Şubat tatili ise 25 Ocak 2021 tarihinde başlayacak ve 5 Şubat 2021 tarihinde bitecek.

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