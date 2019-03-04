0553 313 94 23

Şubat ayının zam şampiyonu marul oldu

TÜİK verilerine göre şubat ayında fiyatı en fazla artan ürün marul olu.

04 Mart 2019 Pazartesi 10:41
Şubat ayının zam şampiyonu marul oldu

TÜİK verilerine göre Şubat döneminde fiyatı en fazla artan ürün marul olurken, fiyatı en fazla düşen ürünler sıralamasında ilk sırada erkek kazağı yer aldı.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 Şubat döneminde en fazla artan ve azalan ürünleri açıkladı. Buna göre marul yüzde 35,19’luk artışla Şubat’ta fiyatı en fazla yükselen ürün oldu. 2’nci sırada fiyatı 23,97’lik artışla maydanoz gelirken, fiyatı yüzde 18,66 yükselen kırmızı lahana üçüncü sırada yer aldı.



Fiyatı en fazla artan ürünler sıralaması şöyle gerçekleşti;

 

Dereotu yüzde 13,62, salatalık yüzde 13,02, sarımsak yüzde 11,24, portakal yüzde 10,99, magazinler ve dergiler yüzde 9,31, pırasa yüzde 9,25, ilaçlar yüzde 8,54, muz yüzde 7,35, şarap yüzde 5,38, bulgur yüzde 4,66, bilgisayar ekipmanları yüzde 3,74, LPG dolum ücreti yüzde 3,51, tüp gaz yüzde 3,26, özel ilköğretim ücreti yüzde 3,11, zeytin yüzde 3,08, mazot yüzde 2,81 ve benzin yüzde 1,97.



En fazla düşen ürünler

 

Fiyatı en fazla düşen ürünler sıralamasında ise ilk sırada yüzde 14,99’luk düşüşle erkek kazağı yer alırken, ikinci sırada fiyatı yüzde 14,66’lık düşüşle domates yer aldı. Üçüncü sırada ise fiyatı yüzde 13,62 düşen kadın kabanı görüldü.

 

Fiyatı en fazla düşen ürün sıralaması ise şöyle oldu;

 

Çocuk kazağı yüzde 11,49, elbise yüzde 10,81, kadın botu yüzde 9,66, erkek montu yüzde 9,39, erkek sweatshirtü yüzde 7,53, çocuk kabanı anorak tipi yüzde 7,37, çarliston biber yüzde 7,35, kuru soğan yüzde 7,17, patlıcan yüzde 6,97, fotoğraf makinesi yüzde 6,46, erkek ceketi yüzde 5,80, kadın gömleği yüzde 5,37, karnabahar yüzde 4,19, yurt dışı bir hafta ve daha fazla süreli turlar yüzde 3,29, tuvalet kağıdı yüzde 2,88, cep telefonu ekipmanları yüzde 2,33 ve cilt ve vücut ürünleri yüzde yüzde 2,29.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 10:41
  1. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Pendik’te binanın çatı katı alev alev yandı
    1. Pendik’te binanın çatı katı alev alev..
    2. Mesut Üner: “Mevcut Belediye..
    3. Serbest piyasada altın fiyatları
    4. Fikret Yeni vizyon projelerini açıkladı
    5. Karbonmonoksit gazından zehirlenen..
    6. Piyasalarda gün ortası
    7. İstanbul'da hareketli anlar! 300 bin..
    8. Mersin’de ’Türk Dünyası Tiyatro..
    9. Elazığ'da kesin aday listesi ilan edildi
    10. Yaşlı adamın parası yola saçıldı,..
    11. Gece kartalları, Malkara sokaklarında..
    12. Amasya'da kesin aday listesi açıklandı
    13. Van’da yarın okullar tatil mi?
    14. Çorum'da kesin aday listesi açıklandı
    15. MHP’li Başkan adayı Bıyık başkan gibi..
    16. Başkan Ayaz, “Başikele’de algı..
    17. Tekirdağ’da otomobil tarlaya girdi: 2..
    18. Trabzon İran’daki ’Nevruz Bayramı’nı..
    19. Su altı hokeyinde Federasyon Kupası..
    20. Beyoğlu’nda 300 bin dolarlık gasp
    Restoran şefi açıkladı: Yere düşenleri tabağa koyuyorduk
    Restoran şefi açıkladı: Yere düşenleri tabağa koyuyorduk
    Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı
    Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı
    Uzun yıllar prim ödeyenlere müjdeli haber! Paranızı geri alabilirsiniz
    Uzun yıllar prim ödeyenlere müjdeli haber! Paranızı geri alabilirsiniz
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Son anket sonuçları açıklandı! İki büyükşehir el değiştiriyor
    Son anket sonuçları açıklandı! İki büyükşehir el değiştiriyor

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Türkiye'nin TARP projesinin gizli bilgilerini çalmışlar!
    Türkiye'nin TARP projesinin gizli bilgilerini çalmışlar!
    Süleyman Soylu'dan operasyon açıklaması: Yarım saat içerisinde alın
    Süleyman Soylu'dan operasyon açıklaması: Yarım saat içerisinde alın