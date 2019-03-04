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Şubat ayının MVP'si Mike James

- AX Armani Exchange Olimpia Milan forması giyen Mike James, THY Avrupa Ligi'nde şubat ayının en değerli oyuncusu oldu

04 Mart 2019 Pazartesi 16:41
Şubat ayının MVP'si Mike James


İSTANBUL (AA) - AX Armani Exchange Olimpia Milan'ın ABD'li basketbolcusu Mike James, THY Avrupa Ligi'nde şubat ayının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre James, İtalya temsilcisinin 4 maçın tamamını kazandığı şubat ayında sergilediği performansla MVP ödülüne layık görüldü.

Şubat ayında maç başına 18,8 sayı, 4,5 asist, 3,8 ribauntla oynayan 28 yaşındaki oyun kurucu James, ortalama 21,8 verimlilik puanıyla mücadele etti.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 16:41
  1. Basketbol
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  3. THY Avrupa Ligi

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