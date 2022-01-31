Şubat ayında hangi balıklar yenir? Güncel balık fiyatları hamsinin kilosu ne kadar?
Şubat ayında hangi balık lezzetli olur? Kış aylarında, deniz suyunun soğumasıyla birlikte balıkların daha lezzetli olduğu işin uzmanlarınca sık sık ifade edilir. Pek çok kişi ise şubat ayının gelmesiyle birlikte “Şubat ayında hangi balık yenir?” sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, şubat ayında hangi balık daha lezzetli olur?
Her yıl nisan-eylül arasında balık av yasağı başlar. Av yasağına aylar kala vatandaşlar hangi ayda hangi balıkların daha leziz olduğunu, güncel balık fiyatlarını araştırmaya başladı.
Şubat ayında hangi balıklar yenir? Güncel balık fiyatları hamsinin kilosu ne kadar?
Şubat ayında çinekop ve mezgit boldur. Bu aylarda hamsiye oranla çinekop ve mezgit daha lezizdir. kalkan balığı da şubat ayıyla birlikte tezgahlarda yer almaya başlar.
Vatandaşlar güncel balık fiyatlarını da merak ediyor. Geçtiğimiz haftalarda kilosu 60 lirayı bulan hamsi bu hafta 25 lira civarında satılıyor. Çinekop balığının kilosu ise 50-60 TL arasında değişiyor.