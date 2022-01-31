Her yıl nisan-eylül arasında balık av yasağı başlar. Av yasağına aylar kala vatandaşlar hangi ayda hangi balıkların daha leziz olduğunu, güncel balık fiyatlarını araştırmaya başladı.

Şubat ayında hangi balıklar yenir? Güncel balık fiyatları hamsinin kilosu ne kadar?

Şubat ayında çinekop ve mezgit boldur. Bu aylarda hamsiye oranla çinekop ve mezgit daha lezizdir. kalkan balığı da şubat ayıyla birlikte tezgahlarda yer almaya başlar.

Vatandaşlar güncel balık fiyatlarını da merak ediyor. Geçtiğimiz haftalarda kilosu 60 lirayı bulan hamsi bu hafta 25 lira civarında satılıyor. Çinekop balığının kilosu ise 50-60 TL arasında değişiyor.