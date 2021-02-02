Şubat ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak 2021?

Şubat ayı resmi kira artışı zam oranı milyonlarca ev sahibi ve kiracı tarafından merakla bekleniyor. TEFE TÜFE Ocak ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından duyurulacak. Bununla beraber resmi kira zammı rakamı da belli olmuş olacak.

TÜİK tarafından açıklanacak olan TEFE TÜFE ocak ayı enflasyon rakamları için heyecanlı bekleyiş başladı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2021 yılının ilk enflasyon rakamı duyurulacak. Ocak ayı ilk enflasyon rakamı olması ve Şubat ayı kira artış oranı rakamı olarak uygulanacağı için oranlar milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor.

Ocak ayı enflasyon rakamı ne zaman belli olacak?

Ülkemizde enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanmakta. Aylık olarak belirlenen enflasyon rakamları, bir sonraki ayın ilk haftası içerisinde ilan edilmektedir. Söz konusu rakamlar TÜİK resmi internet sitesi üzerinden açıklanmaktadır. Ocak ayı enflasyonu için TÜİK tarafından hesaplanan rakamlar 3 Şubat 2021 tarihinde yayımlanacak.

Enflasyon rakamlarının yanı sıra resmi kira artışı hesaplama işlemleri de yapılmış olacak.

Şubat ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak?

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları arasında yer alan 12 aylık TÜFE ortalaması üzerinden kiralar hesaplanmaktadır. Ev sahipleri kiraya en fazla bu oran kadar zam yapabilir. Söz konusu oran yarın açıklanacak.