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Şubat ayı dış ticaret rakamları açıklandı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: (2)- "Dış ticaret açığındaki daralma bu yılın ilk 2 ayında dış finansman ihtiyacını 10,8 milyar dolar azaltıcı yönde etki etmiştir"- "İhracatın ithalatı karşılama oranındaki olumlu değişim bir yandan dış finansman ihtiyacımızı daraltıyor, bir yandan da büyümemize olumlu katkı sağlıyor"-"Hedef pazarlarımızdan Hindistan'a ihracatımız yüzde 20,7, Rusya'ya yüzde 6, Meksika'ya yüzde 12,8 düzeyinde arttı"

04 Mart 2019 Pazartesi 13:19
Şubat ayı dış ticaret rakamları açıklandı

ANKARA (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, dış ticaret açığındaki daralmanın bu yılın ilk 2 ayında dış finansman ihtiyacını 10,8 milyar dolar azaltıcı yönde etki ettiğini söyledi.

Pekcan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ve TİM Kadın Meclisi üyelerinin de katıldığı basın toplantısında şubat ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

İhracatın ithalatı karşılama oranındaki artışın önümüzdeki aylarda da devam etmesini beklediklerini ifade eden Pekcan, bu trendin sürmesinin hem ekonominin büyümesine katkıda bulunduğunu hem de Türkiye'nin yurtdışı finansman ihtiyacının azalmasına yardımcı olduğunu dile getirdi.

Geçen yıl şubat ayında 6,1 milyar dolar olan dış ticaret açığının bu sene 1,8 milyar dolara düştüğünü belirten Pekcan, şöyle devam etti:

"Sadece şubat ayında sağladığımız, 4,2 milyar dolarlık dış finansman ihtiyacının azalması yönündedir. Dış ticaretin, 2019 yılında da dünyadan finansman ihtiyacımızı azaltıcı yönde katkı sağlamasına devam edeceğini öngörüyoruz. Dış ticaret açığındaki daralmanın (dış finansman ihtiyacının azalmasına) ocak ayında 6,6 milyar dolar katkı sağladığını dikkate alırsak, dış ticaret açığındaki daralma bu yılın ilk 2 ayında dış finansman ihtiyacını 10,8 milyar dolar azaltıcı yönde etki etmiştir."

Pekcan, küresel ekonomideki göstergeler ne olursa olsun, Türkiye'nin ihracatla kalkınmak zorunda olduğuna işaret ederek, "İhracatın ithalatı karşılama oranındaki olumlu değişim bir yandan dış finansman ihtiyacımızı daraltıyor, bir yandan da büyümemize olumlu katkı sağlıyor." dedi.

Bakanlık olarak dünyadaki gelişmeleri yakından izlediklerini, ihracatı geliştirmek üzere stratejiler oluşturduklarını anlatan Pekcan, "2019 yılı bu stratejilerimizi birer birer uygulamaya koyduğumuz bir yıl olacak. Türkiye olarak önümüzdeki 10 yılda temel hedefimiz, 'orta gelirli bir ülke' olmaktan çıkıp 'yüksek gelirli ülkeler' ligine yükselmektir." ifadesini kullandı.

- AB'ye ihracat yüzde 2,3 arttı

Bakan Pekcan, 2019 yılının şubat ayında en fazla ihracat yapılan ilk üç ülkenin Almanya, İngiltere ve İtalya olduğunu kaydederek, Avrupa Birliği'ne ihracatın yüzde 2,3 artışla 7,4 milyar dolara çıktığını, Avrupa'nın toplam ihracat içindeki payının ise yüzde 51,7 seviyesine ulaştığını bildirdi.

Potansiyel pazarlara erişmeyi de ihmal etmediklerinin altını çizen Pekcan, "Hedef pazarlarımızdan Hindistan'a ihracatımız yüzde 20,7, Rusya'ya yüzde 6, Meksika'ya yüzde 12,8 düzeyinde artmış bulunmaktadır." diye konuştu.

Pekcan, Türkiye'nin sanayi ihracatındaki yüksek teknolojili ürünlerin payını yüzde 3-4 bandından yukarıya çekmeye kararlı olduklarını belirterek, katma değerli ürün ihracatının artması için proje ve çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

İhracatın kadın girişimciliği, esnaf ve KOBİ'lere yayılması için de çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Pekcan, e-ticarette ve e-ihracatta Türkiye'nin payını artıracaklarını dile getirdi.

Pekcan, "Mevzuat modernleştirmesi, sadeleştirilmesi ve yeni pazarlardaki yoğun çalışmalarımızla dolu dolu bir 2019 yılı yaşayacağız. 2019 yılı, küresel ekonomide ticaretin konuşulacağı bir yıl olacak. Böyle zorlu zamanlar aynı zamanda önemli stratejileri devreye sokma zamanıdır." değerlendirmesinde bulundu.

(Bitti)

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 13:19
  1. İhracat
  2. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
  3. TİM
  4. Türkiye İhracatçılar Meclisi

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