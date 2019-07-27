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Subasar ormanı tehlike altında

Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde bulunan subasar ormanları, Amerikan kelebeği olarak bilinen tırtılların istilası altında.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 09:34
Subasar ormanı tehlike altında

Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde bulunan subasar ormanları, Amerikan kelebeği olarak bilinen tırtılların istilası altında. Ağaçları kurutmaya başlayan tırtıllar, ormanı tehdit ediyor.


19 Mayıs ilçesinde Kızılırmak Deltası’nda yaban hayatı açısından ülkenin en ilginç ve nadir subasar ormanlarından biri olan Galeriç Ormanları, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. İlçe merkezine 5 kilometre mesafede bulunan 37 bin dönüm alanda çoğunluğu dışbudak ağacından oluşan yüzlerce ağacı saran Amerikan kelebeği ile biran önce mücadele edilmesi gerektiğini söyleyen Yörükler Mahallesi Muhtarı Yüksel Karabela, “37 bin dönüm Galeriç Ormanı’nda son dönemlerde tırtıllar ormanlarımızdaki ağaçların genelini sardı. Tırtıllar ağaçları kurutmakta. Ormanlarımızın yok olmaması için gerekli önlemlerbir an önce alınmalı. Ormanların tırtıllardan kurtulması için havadan ilaçlama yapılabilir. Şu anda yaz döneminde daha fazla tırtıl var. Bir ağaca larvalarını bırakması halinde ağacın özüne girerek yaprakları etki altına alması sonucu ağacı kısa zamanda kurutuyor. Bu şekilde giderse tedbir alınmadığı müddetçe Galeriç Ormanları’nın kısa sürede yok olabilir. Yetkililerden bir an önce tedbir almalarını istiyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 09:34
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