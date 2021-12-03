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Biyografi Suavi Önal kimdir? Suavi Önal nereli? Suavi Önal hangi görevlerde bulundu?
Biyografi

Suavi Önal kimdir? Suavi Önal nereli? Suavi Önal hangi görevlerde bulundu?

Cumhurbaşkanlığı atama kararı ile Ticaret Bakanlığına atama gerçekleştirildi. Ticaret Bakanlığında açık bulunan Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Suavi Önal getirildi. Peki Suavi Önal kimdir? Suavi Önal nereli? Suavi Önal hangi görevlerde bulundu? İşte Ticaret Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Suavi Önal hayatı, kariyeri.

Yeniakit Publisher
2021-12-03 08:40:00 -
Suavi Önal kimdir? Suavi Önal nereli? Suavi Önal hangi görevlerde bulundu?

Ticaret Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Ticaret Bakanlığında açık bulunan Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Suavi Önal, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne aynı yerde genel müdür yardımcısı Avni Dilber, İç Ticaret Genel Müdürlüğüne de aynı yerde genel müdür yardımcısı Adem Başar atandı. Peki Suavi Önal kimdir? Suavi Önal  nereli? Suavi Önal nerelerde görev yaptı? İşte Suavi Önal hayatı, biyografisi, özgeçmişi.

Suavi Önal kimdir?

Suavi Önal, 1973 yılında Kırşehir Kaman’da doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Kaman’da, lise öğrenimini ise Ankara’da tamamlamıştır. 1998 yılında Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. 2006 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Anayasa Hukuku Yüksek Lisans Programını tamamlamıştır.

11/9/1992 tarihinde Sağlık Bakanlığında çalışma hayatına başlamış ve 2000-2005 yılları arasında anılan Bakanlık Hukuk Müşavirliğinde görev yapmıştır. 2005 yılında Gümrük Müsteşarlığı Hukuk Müşavirliği, 31/1/2011 tarihinde anılan Müsteşarlık I. Hukuk Müşavirliği, 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğü girmesi akabinde de 11/11/2011 tarihinde Bakanlık I. Hukuk Müşavirliği görevine atanmıştır.

1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulan Ticaret Bakanlığının I. Hukuk Müşavirliği görevine  9/10/2018 tarihinde vekaleten görevlendirilmiş, daha sonra 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde değişiklik yapan 27 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yürürlüğe girdikten sonra aynı Bakanlık Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Genel Müdür olarak vekâleten görevlendirilmiştir. Orta düzeyde Almanca ve İngilizce bilmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.

 

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