Suat Kılıç'tan yerel seçim açıklaması!

Yeniden Refah Partisi Seçim İşleri Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin Antalya İl Divan Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kılıç, Yeniden Refah Partisi'nin yerel seçim yol haritasını anlattı.

Suat Kılıç yerel seçime kendi logo ve adaylarıyla katılacaklarını duyurdu.

"Bugünden itibaren kollarımızı sıvayarak insanlarımıza milli görüşü, adil düzeni, 54. Hükümet döneminde uygulanan ekonomi sistemlerini anlatmakla mükellefiz. 'Gelin bize üye olun. Gelin bize oy verin' demeyle sayımızı arttıramayız. İçini doldurmamız lazım. İnsanlarımıza burada bulunmaları gerektiğini anlatmalıyız" diyen Kılıç, şöyle devam etti:

Yerel seçim sürecinde, vatandaşlara milli görüş belediyeciliğini, adil düzey milli görüş ekonomi sistemini, tasarrufu ve adaletli yönetimi, ranta değil halka çalışan sistemi anlatarak kazanmak, öne çıkmak mecburiyetiyiz. Bunu yapacak olanlar, sizlersiniz, bizleriz. Seçimlere Yeniden Refah Partisi olarak 81 il ve 922 ilçemizde kendi adaylarımızla katılacağımızı ilan ettik. Bu seçimde belediye başkanları, büyükşehir ve ilçe belediye meclisi üyesi, il genel meclisi adaylarımız olacak. Her birinde en iyilerimizi öne çıkarmalıyız.

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