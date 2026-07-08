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Gündem "Şuanda dünya Türkiye'yi konuşuyor"
Gündem

"Şuanda dünya Türkiye'yi konuşuyor"

Yeniakit Publisher
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"Şuanda dünya Türkiye'yi konuşuyor"

Araştırmacı gazeteci yazar Vehbi Korkutata, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi ile ilgili bir yazı kaleme aldı. Korkutata "Bugün devlet başkanları Türkiye’de buluşuyorsa, bunun arkasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yıllara yayılan yüz yılın vizyonu, sarsılmaz bir irade ve büyük bir mücadele vardır. Türkiye artık sadece bölgesinin değil, küresel denklemin de yönünü belirleyen bir güçtür. Şuanda dünya Türkiye'yi konuşuyor." ifadelerini kullandı.

Araştırmacı gazeteci yazar Vehbi Korkutata, NATO Zirvesi ile ilgili bir yazı kaleme aldı.

Korkutata'nın yazısı şöyle:

Başkan Recep Tayyip Erdoğan “Amerika ile daha önce görüştük ve biz 5 uçağın da sözünü aldık. Sayın Trump‘ın bu konuda bize ayrıca sözü var ve şimdi de bu liderler zirvesinde yapacağımız görüşmelerde F-35’le ilgili kendilerinden bu daha önce aldığımız sözün ben geleceğe yönelik olumlu şekilde test ettiğimizi biliyorum. Bu konuda da sayın Trump her zaman sözünün arkasındadır F-35 konusunda bu liderler zirvesinden hayırlı bir karar çıkacağına inanıyorum” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'tan Ankara'ya kritik NATO zirvesi çıkarması.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesi Türkiye’ye resmî ziyaret gerçekleştiren Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde resmî törenle karşıladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan NATO zirvesinde kritik mesaj: AB üyesi olmayanlarda dahil edilmelidir.

Başkan Erdoğan, "NATO'nun Avrupa sütununun güçlendirilmesi desteklediklerini belirterek, AB üyesi olmayan müttefiklerin de Avrupa'nın savunma girişimlerine dahil edilmesi gerektiğini" söyledi.

 

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Ankara’da gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında emniyet teşkilatımız tüm birimleriyle görev başında. Ülkemizin ev sahipliği yaptığı bu önemli organizasyonun güvenli, huzurlu ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesi için tüm tedbirler titizlikle uygulanıyor ve çalışmalar kesintisiz sürüyor" dedi.

ABD Başkanı Trump, 17 yıl aradan sonra Türkiye'yi ziyaret ederek NATO gündemini ve F-35 programını görüşüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, NATO Zirvesi kapsamında Ankara’ya geldi.

1000 kişiden oluşan ABD heyetinin kalacağı otele başka hiçbir misafir kabul edilmeyecek.

Trump’ın kalacağı 190 metrekarelik başkanlık süitinin camları kurşun geçirmez ve duvarları da bombalı saldırıya karşı dayanıklı hale getirildi.

Ayrıca Trump’ın Türkiye’de bırakacağı tüm atıklar ABD’ye geri götürülecek.

Bunun için kişisel tuvalet sistemi de heyetle beraber geliyor.

Bu uygulamanın, Trump’ın biyolojik materyallerinin istihbarat amaçlı kullanılmasını önlemek üzere uygulanan standart bir güvenlik protokolü olduğu biliniyor.

 

NATO Genel Sekreteri Rutte "Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve ekibine bizi bu muhteşem mekanda ağırladıkları için teşekkür etmek istiyorum. Türkiye ev sahiplerimizin bize gösterdiği misafirperverlikten gerçekten çok etkilendim" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'ya Katar'ın kısa sürede hediye etmiş olduğu, "Uçak Saray" olarak bilinen yeni uçağı ile geldi.

Trump, yeni uçağını ilk kez kullandı.

Türkiye’nin gücünün, itibarının ve küresel etkisinin dünyaya ilanıdır.

Bugün devlet başkanları Türkiye’de buluşuyorsa, bunun arkasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yıllara yayılan yüz yılın vizyonu, sarsılmaz bir irade ve büyük bir mücadele vardır.

Türkiye artık sadece bölgesinin değil, küresel denklemin de yönünü belirleyen bir güçtür.

Şuanda dünya Türkiye'yi konuşuyor.

Donald Trump, onu karşılayan Mehter takımını çok beğendi gibi tezahürat yaptı.

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