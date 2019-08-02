Sualtı hokeyinde Türkiye yarı finalde - İspanya'daki CMAS Erkekler Sualtı Hokeyi Avrupa Şampiyonası grup maçlarını yenilgisiz tamamlayan Türkiye yarı finale yükseldi



ANKARA (AA) - İspanya'da devam eden Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) Erkekler Sualtı Hokeyi Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye adını yarı finale yazdırdı. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, grupta son maçta İngiltere'yi 4-1'lik skorla geçerek yarı finalde mücadele etme hakkını elde etti. Milliler, grup maçlarında Portekiz’i 8-0 yenerek şampiyonaya galibiyetle başladı. İkinci maçında Fransa ile 1-1 berabere kalan Türkiye, ardından İtalya'yı yine 8-0'lık skorla geçti. Ay-yıldızlı ekip grubunda ev sahibi İspanya ile golsüz beraber kalırken, İngiltere'yi 4-1 mağlup ederek yarı finalin yolunu tuttu. Türkiye, gruptaki 5 maçta yenilgi yüzü görmezken, 21 gol attı, 2 gol yedi. Milliler yarı finalde bu akşam İngiltere ile karşılaşacak.

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