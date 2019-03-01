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Sualtı Hokeyi Federasyon Kupası

- Müsabakalarda 13 kadın, 19 erkek takımı mücadele ediyor

01 Mart 2019 Cuma 17:04
Sualtı Hokeyi Federasyon Kupası


ÇANAKKALE (AA) - Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu(TSSF) tarafından düzenlenen Sualtı Hokeyi Federasyon Kupası vemilli takım seçmeleri Çanakkale'de başladı.

Sualtı HokeyiFederasyon Kupası ve milli takım seçmelerinin seremonisigerçekleştirildi. Müsabakalarda 13 kadın, 19 erkektakımı mücadele ediyor.

Çanakkale Anafartalar Olimpik YüzmeHavuzu'ndaki seçmelere Kocaeli, Mersin, İzmir, İstanbul, Kayseri,Ankara ve Çanakkale'den 21 spor kulübü katılıyor.

Maçlarsonunda Sualtı Hokeyi A Milli Takım ve 23 Yaş Altı Milli Takım seçmeleriyapılacak.

TSSF BaşkanıDoç. Dr. Şahin Özen, yaptığı açıklamada, bu organizasyonun Türkiye Şampiyonası için çok ciddi bir hazırlık olduğunu söyledi.

Bu organizasyonları önemsediklerini ifade eden Özen, "Sualtı hokeyi bizim son 10 yıldır hersene üzerine koyarak uluslararası şampiyonalarda, uluslararasıarenalarda ülkemizi, federasyonumuzu en üst basamaklarda altınmadalya ile temsil ettiğimiz, bir spor branşımız. Federasyon turnuvası, Türkiye Şampiyonası öncesi önemli birhazırlık turnuvası ve milli takım aday kadrosunun seçimi deburada başlıyor." diye konuştu.


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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 17:04
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