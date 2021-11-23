Su ve mineraller hangi besinlerde bulunur
Su en doğal mineral kaynağıdır.
Yaşam kaynağı olan suyun içerisinde hayati önemi bulunan birçok mineral bulunur. Özellikle sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum ve fosfat gibi vücudumuz için hayati önemi olan mineraller suda doğal olarak bulunmaktadır.
Mineraller hangi besinlerde bulunur?
Demir: Et, yumurta sarısı,yulaf gevregi.
Çinko: Kabuklu deniz ürünleri, peynir.
Sodyum: Patates, sebzeler, muz, bakliyatlar.
Flor: Siyah çay, maden suyu.
Selenyum: Ciğer, kabuklu yemişler, tahıllar.
Fosfor: Süt, peynir, balık.
Magnezyum: Taneli meyveler, yeşil sebzeler, süt ürünleri.