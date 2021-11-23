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Kadın - Aile Su ve mineraller hangi besinlerde bulunur
Kadın - Aile

Su ve mineraller hangi besinlerde bulunur

Su en doğal mineral kaynağıdır.

Yeniakit Publisher
2021-11-23 15:53:00 - 2021-11-23 15:55:40
Su ve mineraller hangi besinlerde bulunur

Yaşam kaynağı olan suyun içerisinde hayati önemi bulunan birçok mineral bulunur. Özellikle sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum ve fosfat gibi vücudumuz için hayati önemi olan mineraller suda doğal olarak bulunmaktadır.

Mineraller hangi besinlerde bulunur?

Demir: Et, yumurta sarısı,yulaf gevregi.

Çinko: Kabuklu deniz ürünleri, peynir.

Sodyum: Patates, sebzeler, muz, bakliyatlar.

Flor: Siyah çay, maden suyu.

Selenyum: Ciğer, kabuklu yemişler, tahıllar.

Fosfor: Süt, peynir, balık.

Magnezyum: Taneli meyveler, yeşil sebzeler, süt ürünleri.

 

 

 

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