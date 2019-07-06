0553 313 94 23

Su ve kanalizasyon idaresi personel alımı

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi personel alım ilanı yayınladı. Su ve kanalizasyon idaresi personel alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler? 18 yaşını doldurmuş olmak, eğitim durumu ise en az önlisans kimya bölümü mezunu olmak, vardiyalı olarak çalışmak. İşte Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi personel alımı ilan detayları.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 18:50
Su ve kanalizasyon idaresi personel alımı

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi personel alım ilanı yayınladı. Su ve kanalizasyon idaresi personel alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler? 18 yaşını doldurmuş olmak, eğitim durumu ise en az önlisans kimya bölümü mezunu olmak, vardiyalı olarak çalışmak. İşte Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi personel alımı ilan detayları.

Mersin Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü tarafından yayımlanan ilanda kimyager alımı yapılacağı açıklandı. İlana başvuru yapacak adayların başvurularını 8 Temmuz 2019 tarihine kadar yapabilecekleri duyuruldu.

Mersin Su ve Kanalizasyon idaresi personel alım başvuru şartları

Kadın olmak.

18 yaşını tamamlamış olmak.

En az önlisans mezunu ve kimya bölümü mezunu olmak.

Vardiyalı sisteme ayak uydurabilmek.

Görevini devamlı yapabilecek engel sağlık sorunu olmamak.

Görev yerine yakın bölgede ikamet etmek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 18:50
  1. Mersin
  2. Su ve kanalizasyon idaresi personel alımı
  3. iski personel alımı 2019
  4. iski personel alımı sonuçları
  5. iski.gov.tr personel alımı
  6. iski başvuru sonuçları
  7. başvuru iski
  8. başvuru iski gov tr
  9. iski memur alımı sonuçları
  10. iski 461 memur alımı sonuçları
  11. mersin su ve kanalizasyon idaresi personel alımı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Elektrik akımına kapılan genç ağır yaralandı
    1. Elektrik akımına kapılan genç ağır..
    2. "Türkiye'de sağlık hizmetleri birçok..
    3. TEM Otoyolunda beş aracın karıştığı..
    4. Şok iddia! BAE Emiri'nin eşinin neden..
    5. Otomobil takla attı: 4 ölü, 1 yaralı
    6. Fenerbahçe taktik çalışmalarına devam..
    7. 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri
    8. Vali Yazıcı, şehrin dört bir yanında..
    9. Hatay’da Dünya Müslüman Türkleri..
    10. Otoyolda zincirleme trafik kazası: 1..
    11. Toplu iş sözleşmesi zam oranları ne..
    12. Yozgat'ta trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı
    13. Uşak’ta Süpermoto heyecanı başladı
    14. Seehofer'den Salvini'ye mektup
    15. "Bugünkü bilimin neye hizmet ettiğini..
    16. Kırkpınar’da başpehlivanlık çeyrek..
    17. Tilki vurmak isterken kendini vurdu
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti..
    19. Çatlak ve kayma yaşanan yolda..
    20. Tuz mağarasında toplu nikah töreni
    21. İmamoğlu'ndan MHP'li Belediyeye ziyaret
    22. TEM Otoyolunda korkunç kaza! Ölü ve..
    23. Şebabul Hüda Derneği Afrin'de..
    24. Erdoğan, AK Partili belediye..
    25. Twitter ayağa kalktı! Melih Gökçek,..
    26. Çağ Üniversitesi 20 öğretim üyesi..
    27. Adanaspor'da transfer
    28. Su ve kanalizasyon idaresi personel..
    29. Arabanın içinde korkunç infaz! Ekipler..
    30. TEM Otoyolu’nda feci kaza: 1 ölü, 7..
    Bekir Bozdağ: Evden ölmeyi göze alarak çıktım
    Bekir Bozdağ: Evden ölmeyi göze alarak çıktım
    İmamoğlu’nu başkanlığa hazırlayan uluslararası ağı ortaya koydu! “Er-geç ona oy verenler de anlayacak, umarım geç olmaz!”
    İmamoğlu’nu başkanlığa hazırlayan uluslararası ağı ortaya koydu! “Er-geç ona oy verenler de anlayacak, umarım geç olmaz!”
    Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması!
    Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması!
    Rusya'dan flaş S-400 açıklaması
    Rusya'dan flaş S-400 açıklaması
    Bülent Arınç'tan Ali Babacan açıklaması: Bu yüzden yapılıyorsa yeni parti süreci hızlanır
    Bülent Arınç'tan Ali Babacan açıklaması: Bu yüzden yapılıyorsa yeni parti süreci hızlanır

    Günün Karikatürü

    6 Temmuz 2019
    Dünyayı sarsan açıklama: Kral Selman ölmek üzere
    Dünyayı sarsan açıklama: Kral Selman ölmek üzere
    Putin tüm dünyanın önünde açıkladı! O devleti yıkan NATO kararıydı!
    Putin tüm dünyanın önünde açıkladı! O devleti yıkan NATO kararıydı!