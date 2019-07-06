Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi personel alım ilanı yayınladı. Su ve kanalizasyon idaresi personel alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler? 18 yaşını doldurmuş olmak, eğitim durumu ise en az önlisans kimya bölümü mezunu olmak, vardiyalı olarak çalışmak. İşte Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi personel alımı ilan detayları.

Mersin Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü tarafından yayımlanan ilanda kimyager alımı yapılacağı açıklandı. İlana başvuru yapacak adayların başvurularını 8 Temmuz 2019 tarihine kadar yapabilecekleri duyuruldu.

Mersin Su ve Kanalizasyon idaresi personel alım başvuru şartları

Kadın olmak.

18 yaşını tamamlamış olmak.

En az önlisans mezunu ve kimya bölümü mezunu olmak.

Vardiyalı sisteme ayak uydurabilmek.

Görevini devamlı yapabilecek engel sağlık sorunu olmamak.

Görev yerine yakın bölgede ikamet etmek.