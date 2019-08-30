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Su ürünleri av sezonu açılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yarın akşam su ürünleri av sezonu açılış programına katılacak

30 Ağustos 2019 Cuma 10:50
Su ürünleri av sezonu açılıyor

ANKARA (AA) - Su ürünleri av sezonunun açılışı, yarın akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle yapılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, gırgır ve trol ağları ile avcılık faaliyetinde bulunan balıkçılar için 15 Nisan 2019'da kapanan genel av sezonu, 1 Eylül'de açılacak. Akdeniz'de avcılık yapan balıkçılar için ise av sezonu 16 Eylül'de başlayacak.

Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin ev sahipliğinde İstanbul Poyrazköy'de "2019-2020 Su Ürünleri Av Sezonu Açılış" programı düzenlenecek. Yarın akşam gerçekleştirilecek program kapsamında denize çeşitli türlerden balıklar da bırakılacak.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 10:50
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. su ürünleri av sezonu
  3. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

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