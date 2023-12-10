Su tatlısı: Klasik tarifleri geride bırakan tarif tam tutuyor! İşte günün tarifi, acayip kolay tatlı!
Çok kolay az malzemeli su tatlısı: sünger tatlısı tarifi ile karşınızdayız! Bu tarif acayip kolay tatlı kategorisinde başı çekiyor! Üstelik bu tatlıyı yapmak çok ama çok kolay
Su Tatlısı Tarifi İçin Malzemeler
3 yumurta
4 kaşık yoğurt
11 yemek kaşığı şeker
11 yemek kaşığı un
Kabartma tozu
Vanilya
ŞERBETİ İÇİN;
3 su bardağı su
3 su bardağı şeker
Su Tatlısı Tarifi Nasıl Yapılır?
Yumurta ve şekeri köpük köpük olana kadar çırpıyoruz.
Yoğurdu ilave edip tekrar çırpalım.
Un, kabartma tozu ve vanilyayı da ekleyip güzelce çırpalım.
Hazırladığımız malzemeyi borcamı yağlandıktan sonra dökelim ve 180 dereceye fırına verelim.
25 dakika piştikten sonra fırından alalım ve kekin üzerine 1 su bardağı su dökelim.
Yarım saat bekledikten sonra hazırladığımız şerbeti dökelim.
NOT: Şerbet kaynatılmıyor, soğuk dökünüz.
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