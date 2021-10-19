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Ekonomi SÜ sözleşmeli personel alacak
Ekonomi

SÜ sözleşmeli personel alacak

Samsun Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre sözleşmeli personel alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-10-19 13:47:00 -
SÜ sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Samsun Üniversitesi birimlerinde 657  sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”da yer alan Ek 2 inci maddenin (b) fıkrası gereğince “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS 2020 (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” sözleşmeli personel alınacak.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca sözleşmeli personelin başka bir kuruma naklen tayini mümkün değil.

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